以軍擴黎巴嫩戰線 狙擊西南部真主黨

以軍過去幾周主要在黎巴嫩東部和南部真主黨的傳統根據地展開行動，近日將矛頭指向西南部沿海地區。在周一警告西南部邊境民眾撤走和避免接近海岸後，以軍昨日宣布在該區展開「有限、局部和有目標的行動」。以軍前一晚轟炸真主黨在黎巴嫩首都貝魯特南郊的根據地，殺死真主黨參謀長侯賽尼（Suhail Hussein Husseini）。侯賽尼所在的後勤參謀部門負責真主黨內部的預算和管理、武器研發、導彈製造及境內武器儲存和運輸，也是伊朗與真主黨合作的關鍵人物。真主黨第二號人物、副總書記卡西姆（Naim Qassem）周二強調，真主黨領導層抵住沉痛打擊後運作良好，又稱真主黨同意採取政治方法達至停火。

黎巴嫩駐華大使賈布爾（Milia Jabbour）今日在本報論壇版撰文，指以軍過往入侵黎巴嫩的主旨是它們「擁有自衛權」，但卻否定他人的抵抗權。她表示，以色列領導人涉嫌犯有戰爭罪、反人類戰爭罪和種族滅絕罪。

北京應黎要求 供緊急醫療援助

中國國家國際發展合作署新聞發言人李明昨表示，近期以黎局勢升級造成大量傷亡，中國政府應黎巴嫩政府請求，決定提供緊急醫療物資援助。

此外，在加沙遭以軍大力打擊的哈馬斯，其流亡高層梅沙爾（Khaled Meshaal）接受路透社訪問稱，雖然哈馬斯失去部分彈藥和武器，但仍在招募年輕男子和生產大量武器，受到重擊的哈馬斯將像火鳳凰般重生。

（路透社/法新社/新華社）