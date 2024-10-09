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奠基機器學習 AI教父神經網絡先驅獲物理學諾獎

【明報專訊】今年諾貝爾物理學獎周二（8日）公布，由有「AI教父」之稱的加拿大科學家欣頓與美國科學家普菲爾德共享，表揚他們在人工智能（AI）發展方面的開創工作。兩人因訓練人工神經網絡（artificial neural networks）並為當今機器學習（machine learning）應用奠定基礎而獲獎。

聯想記憶模型創人工神經網絡

瑞典皇家科學院昨宣布，今屆諾貝爾物理學獎得主為美國普林斯頓大學教授霍普菲爾德（John Hopfield）和加拿大多倫多大學教授欣頓（Geoffrey Hinton），他們因「基礎性的發現和發明，使機器學習與人工神經網絡成為可能」而獲表揚。

91歲的霍普菲爾德的貢獻，是1982年創作出一種基於聯想記憶模型的人工神經網絡，現在通稱為霍普菲爾德網絡（Hopfield network），可以存儲和重建圖像以及數據中的其他類型模式。76歲的欣頓則因在霍普菲爾德網絡的基礎上，「發明了一種可以自主在數據中找到特性的方法，從而執行識別圖片中特定元素等任務」而獲獎。

欣頓：AI將在智力方面超越人類

獲譽為AI「教父」的欣頓接受記者電話訪問時表示，對獲獎感到震驚，「我從未想過這會發生」。他說AI將對社會產生巨大影響，「這將媲美工業革命，但與其在身體力量上超越人類不同，AI將在智力方面超越人類。我們對於擁有比我們更聰明的東西是什麼樣子毫無經驗。」他自稱是ChatGPT等AI工具的狂熱用戶，但他也承認對自己幫助創造的技術潛在影響感到擔憂，「我擔心整體的後果可能是系統比我們更聰明，最終掌控一切」。

諾貝爾物理學委員會主席穆恩斯（Ellen Moons）在記者會上說：「這些人工神經網絡已被用於推進各種物理主題的研究，如粒子物理、材料科學和天體物理學。」穆恩斯還稱，這些工具也已成為我們日常生活的一部分，包括在面部識別和語言翻譯上。在讚揚AI的潛力同時，穆恩斯指出，AI迅速發展引起了大家對未來的共同關注，「人類有責任以安全和道德的方式使用這項新技術」。

（路透社/法新社/CNN/彭博社）

相關字詞﹕機器學習 人工神經網絡 人工智能（AI） 諾貝爾物理學獎

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