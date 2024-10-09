「米爾頓」接力「海倫」撲佛州 20年來大西洋最強風暴

美國國家颶風中心周一（7日）表示，位於墨西哥灣的「米爾頓」中心風力達每小時285公里，是20年來大西洋最強風暴，也是北大西洋有紀錄以來第4強。專家指出，「米爾頓」環流較小，而墨西哥灣水溫極高，有利「米爾頓」快速增強。

拜登押後訪德

「米爾頓」對日前剛受4級颶風「海倫」吹襲的佛州帶來極大威脅。國家颶風中心預計，「米爾頓」周三將吹襲有300萬人口的坦帕灣地區，恐成為自1921年以來首股登陸該區的大型颶風（即3級或以上颶風）。雖然預計「米爾頓」接近佛州時會稍為減弱，但坦帕灣屬於三面陸地包圍的內港灣，專家警告海水在風暴推送下，這類港灣面對危險特別大。

總統拜登宣布當地進入緊急狀態。在「海倫」導致嚴重破壞後，數以萬計坦帕灣居民聽勸告撤走，多條道路出現車龍。

白宮昨宣布，拜登原定周四至下周二訪問德國和安哥拉，現將押後行程以應對「米爾頓」來襲。

（法新社/路透社/華盛頓郵報/Axios）