明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

「米爾頓」接力「海倫」撲佛州 20年來大西洋最強風暴

【明報專訊】美國東南部即將面臨兩周內第二股強烈颶風來襲。颶風「米爾頓」（Milton）短短一日內由熱帶風暴增強至5級颶風，是美國國家颶風中心有紀錄以來增強速度第3快的颶風，也是20年來大西洋錄得的最強風暴，料周三晚正面吹襲人口密集的佛州西岸坦帕灣地區，勢成為過百年來影響該區最嚴重的風暴，並造成8至12呎（約2.4至3.6米）風暴潮。

美國國家颶風中心周一（7日）表示，位於墨西哥灣的「米爾頓」中心風力達每小時285公里，是20年來大西洋最強風暴，也是北大西洋有紀錄以來第4強。專家指出，「米爾頓」環流較小，而墨西哥灣水溫極高，有利「米爾頓」快速增強。

拜登押後訪德

「米爾頓」對日前剛受4級颶風「海倫」吹襲的佛州帶來極大威脅。國家颶風中心預計，「米爾頓」周三將吹襲有300萬人口的坦帕灣地區，恐成為自1921年以來首股登陸該區的大型颶風（即3級或以上颶風）。雖然預計「米爾頓」接近佛州時會稍為減弱，但坦帕灣屬於三面陸地包圍的內港灣，專家警告海水在風暴推送下，這類港灣面對危險特別大。

總統拜登宣布當地進入緊急狀態。在「海倫」導致嚴重破壞後，數以萬計坦帕灣居民聽勸告撤走，多條道路出現車龍。

白宮昨宣布，拜登原定周四至下周二訪問德國和安哥拉，現將押後行程以應對「米爾頓」來襲。

（法新社/路透社/華盛頓郵報/Axios）

相關字詞﹕坦帕灣 風暴潮 颶風「米爾頓」 颶風「海倫」 颶風 風災 風暴 佛羅里達州 美國

上 / 下一篇新聞