佛州長拒接賀來電 颶風救災變政爭 斥民主黨為選情 拒與拜登同場視察災區

4級颶風「海倫」上月27日登陸佛州，造成多處水浸，人口稠密的坦帕區至今仍在處理洪水災情及瓦礫清理工作。就在佛州將面對第二股大型颶風「米爾頓」吹襲之際，應對颶風工作卻觸發「政治風暴」。美國全國廣播公司（NBC）周一引述德桑蒂斯的幕僚表示，風災過後「賀錦麗試圖聯繫我們，但我們沒有回應」。知情人士稱，德桑蒂斯拒接聽電話，因為這通電話「似乎具政治性」。

賀斥「危機下玩政治遊戲」

美國有線新聞網絡（CNN）亦引述白宮官員透露，自「海倫」登陸後，賀錦麗多次嘗試聯絡德桑蒂斯，但對方沒有接聽電話，上周拜登到佛州視察災情時，德桑蒂斯亦拒絕同行，而是在州內另一地方舉行記者會。德桑蒂斯上周聲稱，拜登曾致電給他，但當時他在飛機上，因此無法接電話。白宮新聞秘書讓-皮埃爾周一證實，白宮曾邀請德桑蒂斯與拜登一起視察災情，但前者選擇不參與。白宮幾小時後表示，拜登已分別與德桑蒂斯及坦帕市長卡斯托通電話，以獲取「海倫」災後復原情况，並討論了應對「米爾頓」的準備工作。

賀錦麗周一回應有關報道時暗批德桑蒂斯，稱在危機時刻，身為領導者應將政治擱一旁，把人民需要放首位，「在這危機情况下玩政治遊戲，是完全不負責和自私的」。德桑蒂斯周一下午在記者會上否認拒接聽賀錦麗來電，稱不知道對方曾致電， 「我不確定他們曾致電給誰，他們沒有致電我」。不過，他當晚在霍士新聞一個節目中批評賀錦麗在以往的風災中從未聯絡過他，「她是首先試圖將風暴政治化的人，她這樣做只為了選情」。

北卡停屍間爆滿 親人屍埋後院

迄今距離11月大選不足一個月，颶風災後應變成為選戰議題，代表民主黨的賀錦麗及共和黨的特朗普日前均到颶風重災區、關鍵游離州北卡羅萊納及喬治亞視察。特朗普過去一周多次就聯邦政府應對風災不力抨擊拜登和賀錦麗，賀錦麗指摘特朗普等右派散播不實信息。「海倫」吹襲東南部6個州至今已造成227人死亡，其中一半罹難者在北卡州，多地至今仍未復常。英國傳媒The Spectator周一引述北卡官員報道，當地停屍間爆滿，部分民眾只可在自家院子埋葬親人遺體。北卡州一名官員稱，風災死亡人數比所知高，因為許多失蹤者尚未找到，也因一些死者尚未確認身分。

面對風暴及天災連連，美國聯邦緊急事務管理局（FEMA）人手嚴重短缺，截至周一早上，FEMA只有9%人員（即1217人）可應對颶風「米爾頓」及其他自然災害。去年美國政府問責署發表報告指出，FEMA有35%職位空缺，部分原因是自然災害增加，導致員工過勞及人手流失。

（CNN/NBC/霍士新聞/紐約時報）