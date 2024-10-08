揭microRNA基因調控機制 美兩學者獲醫學諾獎

評審團指出，了解基因活動的調控一直是過去數十年來重要目標，因基因若調控出錯，或導致人們患上癌症、糖尿病或自體免疫（autoimmunity）等嚴重疾病，而兩名科學家的突破性發現，揭示一種全新基因調控原理，而該原理對於包括人類在內的多細胞生物至關重要。

評審團的聲明簡介稱，染色體內儲存的資訊可比喻為人體所有細胞的使用手冊，每個細胞都有相同的染色體，因此每個細胞都有完全相同的基因組和指令集。然而不同的細胞類型如肌肉和神經細胞，都有非常不同的特徵。這些差異的出現在於基因調控令每個細胞只選擇相關的指令，確保每種細胞類型只啟動正確的基因組。

解細胞指令 助研癌症糖尿等重病

安布羅斯及魯夫坎分工合作，研究一種只有約1毫米長的「秀麗隱桿線蟲」（C. elegans），以確定細胞突變發生的原因和時間。他們最終發現新型微小RNA分子（microRNA），它在基因調控發揮重要作用，令每個細胞只能選擇相關的指令。有關研究成果在1993年刊登於兩篇文章。

現年70歲的安布羅斯1953年出生於美國新罕布什爾州漢諾威（Hanover），現任職於麻省大學醫學院。至於72歲的魯夫坎1952年出生於加州柏克萊，現為哈佛大學醫學院遺傳學教授。

諾貝爾當局昨天在美國仍在清晨時分之際，以電話聯絡和吵醒魯夫坎，後者對獲獎感到震驚，形容消息「像地震」，他稱自己在天未亮時高興得在屋內跑來跑去，令愛犬也感困惑。至於安布羅斯則在收到瑞典公共電台SR記者致電採訪時獲告知得獎，他說﹕「哇，不可思議，我事前不知情。好，太棒了。」

安布羅斯及魯夫坎將共享1100萬瑞典克朗（約824萬港元）獎金。諾貝爾當局周二將公布物理學獎得主。

（路透社/法新社/新華社/中央社）