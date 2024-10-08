革命衛隊否認失聯領袖身亡

伊朗官員表示，在真主黨領袖納斯魯拉上月底遭以軍炸死後，卡阿尼（ Esmail Qaani，圖）前往黎巴嫩，以色列上周四針對納斯魯拉熱門接班人薩菲丁（Hashem Safieddine）發動空襲時，卡阿尼正身處貝魯特南部市郊真主黨的根據地區達希耶（Dahiyeh），雖然他並非與薩菲丁會面，但自那次襲擊後，伊朗一直無法聯絡他。被問及卡阿尼是否已在空襲中身亡，以軍發言人稱，仍在評估該次攻擊的結果。

聖城旅時任指揮官蘇萊曼尼2020年1月在伊拉克遭美軍無人機暗殺後，由卡阿尼接任。

薩菲丁自上周四空襲後失蹤至今，真主黨周日表示，以軍阻撓他們搜救薩菲丁，並稱真主黨現由聯合領導，直至選出新領袖為止。

（路透社/耶路撒冷郵報）