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革命衛隊否認失聯領袖身亡

【明報專訊】路透社周日（6日）引述伊朗兩名安全官員，指伊朗革命衛隊海外精銳部隊「聖城旅」的指揮官卡阿尼，自上周以軍空襲黎巴嫩首都貝魯特後下落不明，伊朗及真主黨均無法聯絡他，當時他正身處現場區域。惟聖城旅副指揮官馬斯傑迪（Iraj Masjedi）周一表示，卡阿尼「健康狀况良好」。

伊朗官員表示，在真主黨領袖納斯魯拉上月底遭以軍炸死後，卡阿尼（ Esmail Qaani，圖）前往黎巴嫩，以色列上周四針對納斯魯拉熱門接班人薩菲丁（Hashem Safieddine）發動空襲時，卡阿尼正身處貝魯特南部市郊真主黨的根據地區達希耶（Dahiyeh），雖然他並非與薩菲丁會面，但自那次襲擊後，伊朗一直無法聯絡他。被問及卡阿尼是否已在空襲中身亡，以軍發言人稱，仍在評估該次攻擊的結果。

聖城旅時任指揮官蘇萊曼尼2020年1月在伊拉克遭美軍無人機暗殺後，由卡阿尼接任。

薩菲丁自上周四空襲後失蹤至今，真主黨周日表示，以軍阻撓他們搜救薩菲丁，並稱真主黨現由聯合領導，直至選出新領袖為止。

（路透社/耶路撒冷郵報）

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