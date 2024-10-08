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以哈戰爭周年 平民苦難未見盡頭 人質家屬盼人歸 「更多戰爭只會製造更多死亡」

【明報專訊】昨天（7日）為以哈戰爭爆發滿一年，以色列多地都有集會悼念去年在哈馬斯突襲中被殺害的逾1200人及呼籲釋放人質。有家屬悲嘆等待「一年實在太長」，質疑以色列加強軍事行動無助讓人質獲釋，認為「更多戰爭只會製造更多死亡」。另一邊廂，全球多地數以萬計人上街，為被殺的近4.2萬加沙平民討公道，和要求終止以哈、以黎戰爭。美國總統拜登昨發聲明稱，歷史將記住10月7日是「巴人的黑暗一天」，因為哈馬斯那天引發了衝突，「這一年的衝突中，太多平民遭受太多苦難」，副總統賀錦麗也在聲明中稱，她對過去一年加沙的死亡和破壞規模感到心碎。

以色列南部雷姆基布茲（kibbutz Reim）的音樂節去年10月7日遭哈馬斯襲擊，最少370人被殺。以總統赫爾佐克周一到雷姆出席悼念活動，在早上6時29分即去年10月7日襲擊發生一刻默哀。他同日發聲明呼籲全球必須支持以色列與敵人作戰，才能為中東地區帶來和平。內塔尼亞胡周日到與黎巴嫩接壤的邊境地區視察，向以兵說：「一年前我們遭受了可怕的打擊，但在過去12個月，我們已徹底改變了現實，全球都讚賞你們打擊我們的敵人……我們一起戰鬥，將一起取勝。」以軍總參謀長哈萊維同日向部隊演說時亦稱：「一年過去，我們擊垮了哈馬斯的軍事部門……我們重挫真主黨，它失去了所有高級領導層，但我們不會停下來。」

以稱將獲勝 哈馬斯疑重整旗鼓

儘管以色列一年來持續空襲加沙及與哈馬斯戰鬥，但以軍周日稱，有迹象顯示哈馬斯正在加沙北部賈巴利亞（Jabaliya）重整旗鼓，因此已包圍該地區。哈馬斯武裝派系卡桑旅昨表示，向以色列特拉維夫市發射連串導彈。在以哈戰爭一年前夕，哈馬斯發布影片讚揚去年的襲擊，駐卡塔爾的哈馬斯高級成員哈亞（Khalil al-Hayya）在片中說：「10月7日的光榮突襲粉碎了敵人為自己製造的假象，讓全球和這個地區認清其所謂的優越和能力。」哈亞說，襲擊一年後，「整個巴勒斯坦尤其是加沙地及巴人，正以他們的抵抗、鮮血和堅定決心寫下新的歷史」。去年7月以來，哈亞一直是以哈和談的首席談判員，他重申以色列阻礙加沙停火。

哈馬斯去年襲擊期間，擄走逾250名人到加沙，至今仍有97人未獲釋，其中37人已死亡。女人質西格爾（Aviva Siegel）被關押51天後，在去年11月換囚中獲釋，但她的丈夫仍被囚禁。她近日接受《衛報》訪問，說自己被囚逾一月已瘦了10公斤，很難想像丈夫每天都在消瘦及失去希望。她跟許多人質家屬一樣，都質疑當局的政治考量阻礙人質獲釋，「我受夠了，一年太漫長了」，她亦質疑政府強調進一步的軍事施壓才能讓人質回家的說法，認同更多的戰爭只會製造更多死亡。隨着戰線擴大至加沙以外地區，西格爾擔心說：「我不知道這對人質意味着什麼，沒有人敢直視向我說，這將有助把他們帶回來。」

全球多地示威撐巴 促美停軍援

在過去的周末，全球多地數以萬計人上街，要求終止加沙和黎巴嫩戰爭。在摩洛哥，周日有萬計示威者聚集在首都拉巴特，他們揮舞巴勒斯坦旗幟，並抗議以色列針對巴人的殺戮。在美國華盛頓，逾千人上周六在白宮外示威，要求美國停止軍援以色列，其間一名男子自焚抗議。

（路透社/法新社/衛報）

相關字詞﹕加沙戰事 哈馬斯 內塔尼亞胡 人質 以色列-真主黨戰爭 以色列-哈馬斯戰爭

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