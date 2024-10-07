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以續炸加沙 清真寺學校最少26死

【明報專訊】以色列周日在哈馬斯突襲一周年前夕，一邊預警本土可能受襲，一邊繼續轟炸加沙和黎巴嫩，其中加沙中部代爾拜拉赫一間清真寺和一處學校最少26死93傷。西方傳媒引述真主黨消息報道，組織下任領袖熱門人選薩菲丁仍失聯。法新社上周六引述中國外交部聲明稱，至今安排215名中國公民從黎巴嫩安全撤離。

真主黨新領袖熱門人選仍失聯

以軍稱哈馬斯把上述代爾拜拉赫的學校和清真寺用作指揮中心，對藏身當中的該組織「恐怖分子作精準打擊」，哈馬斯則否認把民用設施作軍事用途。以軍上周六晚通宵派坦克向加沙北部推進，並空襲當地，表示已包圍行動核心目標賈巴利亞地區。哈馬斯軍事分支、伊斯蘭聖戰運動（傑哈德）等加沙武裝力量亦稱，在賈巴利亞難民營跟以軍交火。加沙民防機構周日表示，以色列空襲賈巴利亞，造成最少17人死亡，其中包括9名兒童。

此外，以軍對黎巴嫩的攻擊上周六起擴大至北部，但同時仍密集轟炸真主黨據點集中地貝魯特南部。黎巴嫩國營新聞社報道，貝魯特南部周日遭遇30次轟炸，有油站和醫療物資貨倉被擊中。真主黨上周六稱向以色列海法一處軍工公司發射導彈，以軍表示有兩個飛行物從黎巴嫩飛來，一個獲攔截，另一個墜地，未構成損傷。以色列北部周日響起防空警報，警戒發射自黎巴嫩的炮火。

另外，一名槍手周日在以色列南部城市貝爾謝巴一個巴士站開火，造成1名婦女死亡，10人受傷。槍手被擊斃。警方將這宗槍擊列為恐怖襲擊。

各國陸續從黎巴嫩撤僑下，中國外交部上周六向法新社發聲明稱，至當天已有215名中國公民分兩批從黎巴嫩撤離，但未有交代眾人獲安排到何處。聲明稱中國駐黎使館將繼續服務，協助當地中國人採取安全措施。

法國總統馬克龍上周六呼籲西方國家暫停向以色列運送武器，以色列總理內塔尼亞胡同日點名駁斥該主張「可恥」，質疑在伊朗及其領導的「抵抗軸心」武裝同盟緊急並肩的情况下，竟然有理應對抗它們的國家呼籲對以色列實施武器禁運。

（路透社/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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