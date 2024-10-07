特朗普返遇刺地造勢 馬斯克撐場 重提遇襲質疑對家責任 聲言不放棄

特朗普7月13日在巴特勒農場展覽會（Butler Farm Show）場地出席集會時遭槍傷。他在距離大選尚餘1個月的時候重返現場再舉行集會，形容槍手為邪惡怪物，又聲言自己永不放棄、永不屈服、永不崩潰，在場支持者發出「戰鬥、戰鬥、戰鬥」喝彩聲。特朗普又批評推動起訴他的政治對手是「內部敵人」，更稱：「誰知道呢，甚至可能想殺了我。」因應特朗普曾遭遇刺，當局加強保安。講台裝設防彈玻璃，亦有狙擊手在周遭建築物戒備，上空亦有無人機監察。

馬斯克籲投票 「否則最後選舉」

副總統候選人萬斯在集會上稱，他們在這裏是要說明他們不會被嚇倒、不會被攔阻。在遇刺案後表態支持特朗普的馬斯克亦上台稱：「對一個人個性的真正考驗，是他們受攻擊下的表現。」他又稱今次大選，特朗普須勝出來維護憲法及美國民主，對特朗普而言是非贏不可局面。馬斯克呼籲民眾登記投票並推動他人登記，「確保他們有去投票。否則這會是最後一次選舉」。他又鼓勵觀眾投票，「成為每個人的討厭鬼。在街上各處的人：投票，投票，投票」。

特朗普先後於7月在巴特勒及9月在佛州高爾夫球會遭企圖暗殺，令一向展現力量和活力形象的特朗普，承認對他造成影響：8月底一個訪問被問及有否受巴特勒遇刺案影響時，特朗普沒直接回應，但稱總統是高危工作。另一方面，遇刺案亦成為特朗普一直以來強調自己是唯一能拯救美國的人的新例子，他經常在集會稱自己為人們擋子彈。

（Axios/CNN/法新社/路透社）

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