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以總領事：願與巴阿溫和派「共存」 避評價以極右政客激進言行 「民主國家有不同聲音」

【明報專訊】隨着加沙平民死傷不斷升溫，以色列的國際社會形象受到重創。以色列駐港總領事藍天銘（Amir Lati）接受本報訪問時為此辯解，稱以色列面對「非常不對稱」的反恐戰爭，指摘哈馬斯等以平民作為「人盾」、把醫院和學校變為軍事設施，堅稱以軍有事前評估盡量減低平民傷亡。談到外界關注的「終局」方案，藍天銘將目前局勢歸咎於伊朗為首的「激進勢力」，聲言以色列尋求戰後跟阿拉伯溫和派勢力「和平共存」，但對於以色列極右政客的激進言行，他只稱以色列是民主國家，有不同聲音屬正常事。

「我認為中東穩定的關鍵在於溫和派手上，那跟由伊朗管控並有真主黨、哈馬斯和胡塞作為一部分的激進勢力對立。」藍天銘形容伊朗陣營是「問題的一部分，而非任何可能解決方案的一部分」，但強調以方戰鬥並非針對平民，而是真主黨和伊朗阿亞圖拉政權等「激進軸心」（按：指伊朗所稱的「抵抗軸心」），期望未來中東民眾可在出於相互尊重和理解下「共存」生活。藍天銘稱，以色列數年前跟阿拉伯國家簽訂的《亞伯拉罕協定》證明和平協議和中東共存是有可能的。

然而，以哈戰爭根源不止哈馬斯突襲，背後更有以巴衝突的歷史脈絡，巴人自治政府主導的西岸不像加沙般由哈馬斯控制，仍被以方持續擴大定居點（殖民區），到近期仍未停止。藍天銘未正面回應西岸定居點的質問，只稱西岸和加沙是「兩條不同的軌道」，稱自治政府承認以色列國有權存在，哈馬斯不然，而即使以軍早年已撤出加沙，也無在當地設立定居點，哈馬斯卻仍施襲，惟自治政府對此未有譴責，「反映他們也有需要一定程度上的去激進化，才能跟其展開談判」。

指西岸加沙「不同軌道」 去激進化才可談判

記者再次提出質疑，即使自治政府和哈馬斯是不同組織，但在巴人眼中，加沙和西岸的人民都是巴人，無分彼此，而且據藍天銘所言以方主張和平共存，但現實是以色列政壇充斥極右聲音，即使總理內塔尼亞胡稱無意吞併加沙，其部分極右閣員卻主張巴人應離開加沙，這樣的以色列是否值得外界信任？

藍天銘對此強調總理所說才是官方政策，而且以色列是民主國家，「會有一些（few）這樣那樣的聲音」——記者立即反問：「只是一些？」藍天銘答道：「許多（many）吧！這是民主的本質。你也可以看到以色列有另一方的聲音（反政府示威）」。

相關字詞﹕巴勒斯坦自治政府 伊朗 哈馬斯 加沙 西岸 以巴衝突 以色列 以色列-哈馬斯戰爭 加沙戰爭一年

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