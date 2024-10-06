阿根廷總統聯大演說被揭抄襲美劇對白

阿根廷政治專欄作家帕尼（Carlos Pagni）在該國《民族報》指出，米萊伊在聯大演說的部分內容與《白宮群英》中巴特利特所說的「異常相似」。米萊伊說：「我們相信每個人都有言論自由、信仰自由、貿易自由……因為在這個時代，一個國家發生的事情很快會影響其他國家，我們相信每個都人應該生活在免於暴政和壓迫的自由，無論是政治壓迫、經濟奴役還是宗教狂熱。」

在《白宮群英》第4季第15集中，巴特利特說：「我們支持所有地方的言論自由、信仰自由……因為在我們這個時代……你國家發生的事很大程度是我的事，因此我們支持任何地方免於暴政的自由，無論是政治壓迫……還是經濟奴役……還是宗教狂熱……這個最基本的理念不能單靠我們的支持來實現。」

總統首席策略師愛看《白宮群英》

有傳媒認為，兩者所說內容相似，因為米萊伊的首席策略師卡普托（Santiago Caputo）愛看《白宮群英》。《民族報》今年曾報道，卡普托是《白宮群英》系列編劇艾朗索堅的粉絲，他看了整部《白宮群英》7至9次。

（衛報）