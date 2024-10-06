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AUKUS軍演 遙控1.6萬公里外無人艦

【明報專訊】英國皇家海軍前日（4日）表示，英國、美國和澳洲三國海軍人員從葡萄牙成功操控遠在超過1萬哩（約1.6萬公里）之外於澳洲海域航行的無人水面軍艦，為未來的海戰開創全新模式。

試驗無人機空投物品

澳英美三邊安全伙伴關係（AUKUS）軍事聯盟之前表明要以「前所未有」的速度，將最新軍事科技運用於實戰部署。在今次代號「海上大戲」（Maritime Big Play）的測試中，還包括模擬實戰狀態下測試其他無人裝備，包括無人機空投物品，試驗的目的是最終能迅速在前線使用無人技術。

英國皇家海軍發展部主任、海軍少將帕金（James Parkin）說：「試驗很成功，包括證明AUKUS三國海軍都有能力在逼真戰術場景中指揮及控制世界另一端的船。這顯示多麼接近實現我們的雄心壯志，即組建真正的有人駕駛和無人駕駛系統團隊能在地球上從海底到太空的任何地方運作和取勝。」

英國皇家海軍表示，AUKUS計劃今年較後時間作其他試驗，包括在印太地區進行一場包括大約30個無人系統的大規模試驗。

中國政府曾經指出，AUKUS聯盟危險，警告會觸發區內軍事競賽。

（路透社）

相關字詞﹕無人艦 美英澳三邊安全伙伴關係（AUKUS）

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