美風災掀保守派假信息爭議 特朗普稱賑災費用於移民 白宮斥謊言

美國國土安全部長馬約卡斯上周三表示，FEMA的經費不足以應付餘下的颶風季節，特朗普翌日即在沒有證據下，暗指FEMA用賑災款項為非法移民提供住屋。他在喬治亞州埃文斯的活動上說：「很多原本應撥給喬治亞、北卡州和其他州的錢，都去了那些非法進入這個國家的人，無人見過這樣的事，這是可恥的。」特朗普長子唐納德亦在社交平台發文，批評政府花2500億美元援助烏克蘭，但副總統賀錦麗卻提出只給颶風災民每人750美元聯邦援助，斥這是「瘋狂的」。多名具影響力右翼人士也在網上放大這些誤導性言論，而由支持特朗普富豪馬斯克擁有的社交平台X，則拒絕刪走或標籤有關帖文。

馬斯克平台X拒刪或標籤誤導帖文

白宮發言人貝茨前日抨擊保守派人士及傳媒渲染不實信息，他在一份備忘中寫道：「一些共和黨領袖及其右翼傳媒伙伴，正利用颶風海倫來撒謊和分化我們。他們最新的說法是：毫無根據地聲稱FEMA沒有錢應對颶風海倫，原因是有一個支援收容移民城鎮的現有項目。這是不實的。」FEMA就特朗普言論發聲明強調，從沒挪用應對災難資金，又說截至上周五為止已向災區提供超過4500萬美元援助，並運送逾1150萬份餐點、1260萬公升水，以及出動超過1500人應對。《華盛頓郵報》報道，部分受災州分的共和黨籍州長和參議員，均讚揚FEMA的應對。

FEMA確實在上一個財政年度獲國會撥款6.4億美元為申請成為美國公民的移民提供住處，但這筆錢是經美國海關及邊境保護局（CBP）獲得，並通過FEMA的住屋和服務計劃支出，與FEMA近200億美元的賑災基金是分開的，後者用於應對颶風等自然災害。FEMA本年度的賑災預算已於9月底到期，該機構目前在國會就新年度預算談判期間，暫時使用臨時撥款運作。

（華盛頓郵報/BBC）