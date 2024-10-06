衛星圖分析：多枚伊朗導彈落以基地範圍

【明報專訊】美國《華爾街日報》（WSJ）上周五（4日）引述獨立專家分析衛星圖像，指伊朗上周二向以色列發動大規模彈道導彈襲擊，並非如以色列所說絕大部分被擊落，而是當中部分突破了以軍防空系統，其中單在南部一個空軍基地周圍就有多達32枚伊朗導彈落在地面，儘管造成損毁有限，但專家指情况反映若伊朗以更密集導彈攻擊民用設施或人口稠密地區，以方導彈防衛系統將無法招架，後果將遠為嚴重。報道稱，這情况將影響到以方後續行動的盤算。
倘襲人口稠密地區後果嚴重
伊朗稱在上周二歷來第二次直接攻擊以色列行動中，對特拉維夫周邊3座軍事基地等處發射近200枚導彈，包括首次使用高超音速武器，「九成導彈都擊中了目標」。美國和以色列則表示，大部分伊朗導彈都被美軍驅逐艦和以色列防空系統攔截。
不過，美國加州蒙特雷國際研究院教授劉易斯（Jeffrey Lewis）表示，上周二的衛星圖像顯示，單是以南的內瓦蒂姆（Nevatim）空軍基地就有多達32枚伊朗導彈落在基地範圍內，大部分墜落於空曠地區或道路，只有一枚似乎擊中一處停機坪，基地內的F-35戰機等軍機未有受損。以軍稱該基地事後正常運作。
WSJ的報道指，部分伊朗發射的飛行物是該國最先進的彈道導彈，包括法塔赫-1（Fattah-1）和「城堡破壞者」（Kheibar Shekan），速度遠比4月首次轟炸以色列所有的武器快。專家指導彈速度愈快就愈難攔截，如大批彈道導彈密集攻擊某處目標，將具有突破攔截系統的能力。報道又指以軍慣常為節省造價昂貴的攔截炮火，而會放棄攔截射向空曠地區的導彈，暫未知有多少落在內瓦蒂姆基地內的導彈是故意被防空系統忽略。