衛星圖分析：多枚伊朗導彈落以基地範圍

倘襲人口稠密地區後果嚴重

伊朗稱在上周二歷來第二次直接攻擊以色列行動中，對特拉維夫周邊3座軍事基地等處發射近200枚導彈，包括首次使用高超音速武器，「九成導彈都擊中了目標」。美國和以色列則表示，大部分伊朗導彈都被美軍驅逐艦和以色列防空系統攔截。

不過，美國加州蒙特雷國際研究院教授劉易斯（Jeffrey Lewis）表示，上周二的衛星圖像顯示，單是以南的內瓦蒂姆（Nevatim）空軍基地就有多達32枚伊朗導彈落在基地範圍內，大部分墜落於空曠地區或道路，只有一枚似乎擊中一處停機坪，基地內的F-35戰機等軍機未有受損。以軍稱該基地事後正常運作。

WSJ的報道指，部分伊朗發射的飛行物是該國最先進的彈道導彈，包括法塔赫-1（Fattah-1）和「城堡破壞者」（Kheibar Shekan），速度遠比4月首次轟炸以色列所有的武器快。專家指導彈速度愈快就愈難攔截，如大批彈道導彈密集攻擊某處目標，將具有突破攔截系統的能力。報道又指以軍慣常為節省造價昂貴的攔截炮火，而會放棄攔截射向空曠地區的導彈，暫未知有多少落在內瓦蒂姆基地內的導彈是故意被防空系統忽略。

（華爾街日報）