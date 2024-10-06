拜登罕現身白宮記者會：不知以拖和議影響大選否

【明報專訊】美國總統拜登前日（4日）突然罕有現身白宮新聞簡報會（圖），稱不知道以色列總理內塔尼亞胡是否為了影響美國下月大選結果而拖延與哈馬斯達成停火協議，但提醒內塔尼亞胡他比以往任何一任美國總統對以色列的幫助都要多。他又敦促以色列勿轟炸伊朗石油設施。
拜登盟友、民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）上周初接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時表示，內塔尼亞胡無意達成和議，顯然跟美國大選有關。對於有關質疑，拜登在記者會上回應說：「他（內塔尼亞胡）是否試圖影響大選，我不知道，但我並不預期他會這樣做。」拜登又提醒內塔尼亞胡，「沒有任何一屆美國政府比我對以色到的幫助更多。我認為（內塔尼亞胡）應該好好記住這點」。
警告以方勿襲油田
一些民主黨人擔心，內塔尼亞胡無視拜登呼籲與哈馬斯達成停火和釋放人質協議，是為了損害民主黨選情。美國民調顯示，中東局勢惡化及以哈停火協議失敗，正損害拜登及副總統、民主黨總統候選人賀錦麗的支持度，尤其過去一年拜登在阿拉伯裔美國人的支持度大跌，很大程度是由於美國支持以色列在加沙的軍事行動。《紐約時報》上周五報道，據美國官員情報評估，哈馬斯領袖辛瓦近幾周態度變得強硬，已無意達成以哈停火協議，寄望以色列因陷入更大戰爭而備受困擾。
對於另一戰線以色列與真主黨及伊朗的衝突，拜登繼反對以色列攻擊伊朗核設施後，再警告不要襲油田。他在記者會表示，以色列尚未決定如何報復伊朗上周二發動大規模導彈攻擊，「若我站在他們的立場，我會考慮除了襲擊油田之外的其他方案」。CNN前日引述美國國務院一名官員報道，以色列未向美方保證排除攻擊伊朗核設施。