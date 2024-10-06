拜登罕現身白宮記者會：不知以拖和議影響大選否

拜登盟友、民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）上周初接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時表示，內塔尼亞胡無意達成和議，顯然跟美國大選有關。對於有關質疑，拜登在記者會上回應說：「他（內塔尼亞胡）是否試圖影響大選，我不知道，但我並不預期他會這樣做。」拜登又提醒內塔尼亞胡，「沒有任何一屆美國政府比我對以色到的幫助更多。我認為（內塔尼亞胡）應該好好記住這點」。

警告以方勿襲油田

一些民主黨人擔心，內塔尼亞胡無視拜登呼籲與哈馬斯達成停火和釋放人質協議，是為了損害民主黨選情。美國民調顯示，中東局勢惡化及以哈停火協議失敗，正損害拜登及副總統、民主黨總統候選人賀錦麗的支持度，尤其過去一年拜登在阿拉伯裔美國人的支持度大跌，很大程度是由於美國支持以色列在加沙的軍事行動。《紐約時報》上周五報道，據美國官員情報評估，哈馬斯領袖辛瓦近幾周態度變得強硬，已無意達成以哈停火協議，寄望以色列因陷入更大戰爭而備受困擾。

對於另一戰線以色列與真主黨及伊朗的衝突，拜登繼反對以色列攻擊伊朗核設施後，再警告不要襲油田。他在記者會表示，以色列尚未決定如何報復伊朗上周二發動大規模導彈攻擊，「若我站在他們的立場，我會考慮除了襲擊油田之外的其他方案」。CNN前日引述美國國務院一名官員報道，以色列未向美方保證排除攻擊伊朗核設施。

（BBC/CNN/紐約時報）