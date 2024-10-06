以炸黎廿年來全球第二密集 僅次加沙 單日最高逾每分鐘一次 遠比美襲阿敘猛烈

兩天2000枚彈藥轟炸3000次

以軍發聲明表示，上周二（1日）對黎巴嫩展開地面攻勢前，10天內針對空襲當地3600個跟真主黨有關的目標。根據《華盛頓郵報》和美國有線新聞網絡（CNN）報道，以軍於9月23日的轟炸頻率超越每分鐘一次，導致黎巴嫩全國有558人死亡，是自1975年至1990年黎巴嫩內戰以來，當地死亡人數最多的一天。

衛星影像則顯示，9月12日至24日期間黎巴嫩各地有逾500棟建築受損。黎巴嫩衛生部最新表示，以軍自加沙戰爭爆發以來對該國已最少造成近2000死，逾120萬人被逼遷。

英國衝突暴力監察組織Airwars所蒐集的數據，顯示以軍在9月24日和25日的兩天內，用了2000枚彈藥進行了3000次轟炸，對比美軍在2001年至2021年的阿富汗戰爭中，除首年全年進行6500次轟炸外，其餘大部分時間每年的轟炸次數都少於3000次。

ISIS「首都」被炸高峰 單日500彈藥

Airwars總監特里普（Emily Tripp）稱，以軍近日針對真主黨的轟炸，是該組織已知除加沙外，全球過去20年來最密集的空襲行動。她形容以色列轟炸的密集和猛烈程度並非其盟友可比擬，舉例說美軍2017年進攻伊斯蘭國（ISIS）位於敘利亞的「首都」拉卡時，高峰期也不過單日投放500枚彈藥：而以軍火力遠超於此，單在9月23日便轟炸1600個敵方目標。

以色列針對貝魯特等黎巴嫩地方的大規模轟炸，最少殺死7名真主黨高層成員，包括組織領袖納斯魯拉及中央理事會副主席卡奧克，令真主黨面臨自1982年創立以來最大重創。路透社引述黎巴嫩安全部門消息人士報道，自上周五以來一直未能聯絡最有可能接替納斯魯拉當真主黨領袖的薩菲丁（Hashem Safieddine）。美媒引述以色列消息稱，以軍上周三晚大舉轟炸貝魯特，目標正是薩菲丁。哈馬斯則承認組織的軍事分支「卡桑旅」指揮官阿里（Saeed Attallah Ali）昨在以軍轟炸黎巴嫩北部的黎波里的貝達維（Beddawi）難民營期間身亡，與妻子和兩名女兒同被炸死。

美炸也門15目標削弱胡塞武裝

另外，美軍在當地時間上周五下午約5時（本港時間晚上10時）轟炸也門境內15處胡塞武裝目標，削弱其進攻能力，以保障區內國際水域航行自由與安全。

（CNN/華盛頓郵報/法新社/路透社/中央社）