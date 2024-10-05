柬女傭國外轟政府遭遣返 應金邊要求 大馬上門拘人下逐客令

人權組織：東南亞國「互助」打壓異見

柬埔寨有監獄官員和反對派活動組織周四（3日）表示，36歲的農托恩（Nuon Toeun）上周六（9月28日）在雪蘭莪州僱主家中被捕，周一被逐出境。被柬國取締的柬埔寨救國黨在大馬的難民協調委員會主席賈邁勒（Ahmad Jamal）稱，大馬警方告知農托恩因在社交網站批評柬埔寨政府被捕。大馬警方未回覆自由亞洲電台（RFA）查詢，但農托恩的友人確認，農托恩向她證實該被捕理由。

報道提到農托恩經常在社交平台批評柬埔寨政要，包括首相洪馬內及其父、前首相洪森，亦批評柬國政府處理社會問題的方式。農托恩被捕前數日才在Facebook上載短片，回應有網民提醒她可能因為批評洪森而犯罪時，稱：「如果我因（咒罵）這卑鄙傢伙犯罪，我很樂意接受這罪，因他如此惡劣地苛待人民。」她補充說：「我不是政治人物，但我是政治觀察員，代表生活在柬埔寨的人民表達憤怒。」

柬埔寨監獄部門發言人稱，農托恩周二（1日）回國後，被關押在金邊一所監獄，現被指控煽動他人犯重罪或造成社會混亂，及煽動基於種族宗教或國籍的歧視。兩項罪名一旦罪成，最高面臨入獄5年及罰款。

有人權組織曾批評有數個東南亞國家互相幫忙騷擾、拘留和驅逐流亡的政治異見人士，其中人權觀察組織敦促泰國停止強迫政治異見人士返回他們的威權祖國，包括越南、老撾、柬埔寨和中國。美國人權組織Freedom House表示，攻擊或遣返流亡異見者的做法正成為「常態」，愈來愈多政府藉此方式打壓異見。

（ABC/CNN/RFA）