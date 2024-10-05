哈梅內伊襲以後首亮相 稱真主黨哈馬斯不屈服

哈梅內伊昨日亮相位於德黑蘭市中心的霍梅尼清真寺，接近5年來首次主持主麻日聚禮（Friday prayers），對上一次是2020年1月，當時革命衛隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼被美軍暗殺。哈梅內伊強調以色列「將永遠不能戰勝」真主黨和哈馬斯，即使後兩者近期多名領袖被殺，實力也不會被削弱。他又批評美國保障以色列安全是為了「掠奪區內資源」，把以色列塑造成出口能源至歐洲的門戶。

他又用阿拉伯語呼籲其他中東穆斯林國家聯手抗擊「共同敵人」，「從阿富汗至也門，從伊朗至加沙和黎巴嫩築起防禦陣線」。

另外，伊朗半官方通訊社SNN昨引述革命衛隊副司令法達維指，如果以色列發動攻擊，伊朗將瞄準以色列的能源和天然氣設施。

黎外長爆料：真主黨以色列本已允停火

另一方面，黎巴嫩外長哈比卜在CNN周三（3日）播出的訪問表示，已故真主黨領袖納斯魯拉本已與黎巴嫩政府接受由美、法等國共同提出的停火計劃，以色列總理內塔尼亞胡本來也接受，但不久以軍即殺死納斯魯拉。美國國務院周四表示，真主黨或許是同意停火，但美方並未知悉。另一知情人士向CNN指，美方當時只知真主黨將同意停火，但未聽聞納斯魯拉同意。以方官員聲言只是「美麗誤會」，認為前述停火方案只是「最終可達至停火進程的開端」。

（路透社/CNN）