哈梅內伊襲以後首亮相 稱真主黨哈馬斯不屈服

【明報專訊】伊朗最高領袖哈梅內伊周五（4日）罕有親自主持對穆斯林非常重要的周五聚禮儀式，公開回應與以色列的地區角力，這是伊朗周二向以色列發動歷來第二次直接攻擊後哈梅內伊首次公開亮相。哈梅內伊強調伊朗日前用導彈攻擊以色列「完全合法」，表明黎巴嫩真主黨和加沙哈馬斯不會向以軍侵犯屈服，惟抵抗軸心陣營既不會退縮，也「不會急於或拖延」回應以方挑釁。
哈梅內伊昨日亮相位於德黑蘭市中心的霍梅尼清真寺，接近5年來首次主持主麻日聚禮（Friday prayers），對上一次是2020年1月，當時革命衛隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼被美軍暗殺。哈梅內伊強調以色列「將永遠不能戰勝」真主黨和哈馬斯，即使後兩者近期多名領袖被殺，實力也不會被削弱。他又批評美國保障以色列安全是為了「掠奪區內資源」，把以色列塑造成出口能源至歐洲的門戶。
他又用阿拉伯語呼籲其他中東穆斯林國家聯手抗擊「共同敵人」，「從阿富汗至也門，從伊朗至加沙和黎巴嫩築起防禦陣線」。
另外，伊朗半官方通訊社SNN昨引述革命衛隊副司令法達維指，如果以色列發動攻擊，伊朗將瞄準以色列的能源和天然氣設施。
黎外長爆料：真主黨以色列本已允停火
另一方面，黎巴嫩外長哈比卜在CNN周三（3日）播出的訪問表示，已故真主黨領袖納斯魯拉本已與黎巴嫩政府接受由美、法等國共同提出的停火計劃，以色列總理內塔尼亞胡本來也接受，但不久以軍即殺死納斯魯拉。美國國務院周四表示，真主黨或許是同意停火，但美方並未知悉。另一知情人士向CNN指，美方當時只知真主黨將同意停火，但未聽聞納斯魯拉同意。以方官員聲言只是「美麗誤會」，認為前述停火方案只是「最終可達至停火進程的開端」。
（路透社/CNN）
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