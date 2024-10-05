以軍24小時20次空襲黎巴嫩 迄今最大規模轟炸 狙擊真主黨據點接班人

【明報專訊】以色列針對黎巴嫩真主黨的攻勢持續加劇，黎巴嫩消息人士周五（4日）告訴法新社，以色列軍周四晚至周五凌晨轟炸黎巴嫩首都貝魯特南部真主黨據點最少11次。卡塔爾半島電視台昨報道，以色列在24小時內對黎巴嫩進行了約20次空襲，形容是以色列迄今針對貝魯特的最大規模轟炸。美國和以色列的新聞網站報道，以軍的目標是被視為真主黨領袖接班人的真主黨執行委員會主席薩菲丁，暫時生死未明。以軍同日空襲西岸一所難民營，被指最少殺死18人，是20多年來當地傷亡最嚴重的一次襲擊。
美國政治新聞網站Axios周四率先引述3名以色列官員報道，以色列周三晚「有針對性地襲擊」薩菲丁（Hashem Safieddine）。其中一人稱評估當時薩菲丁身處深入地下的地堡中。未知他是否在襲擊中身亡，至周四，以軍擴大轟炸規模，波及鄰近真主黨據點達希耶的一處機場，黎巴嫩公共衛生部門昨晨表示，過去24小時以軍空襲和地面行動造成最少37人死亡、151人受傷。以軍昨早上確認空襲貝魯特的真主黨情報指揮部，但未有交代何人身處地堡。半島電視台昨報道，以軍行動可能針對真主黨「諮詢委員會」（Shura Council）一場會議，該會議被指會確認薩菲丁接替上周五死於以軍空襲的納斯魯拉，成為真主黨領袖。
以多次追殺敵對領袖及繼任人
《紐約時報》報道，薩菲丁1960年代初出生於黎巴嫩南部，後成為真主黨最早期成員。他是納斯魯拉的母系表弟，二人在真主黨迅速冒起，其中薩菲丁於1995年獲委任為真主黨最高機構「諮詢委員會」的成員，之後一度成為監督軍事活動部門首長，1998年起出任真主黨執行委員會主席，在組織內被視為政治、精神和文化領袖，2017年被美國國務院列入「特定全球恐怖分子」（SDGT）名單，薩菲丁早年留學伊朗，被指跟德黑蘭關係密切，跟2020年死於美軍空襲的伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼私交甚篤，薩菲丁的兒子更迎娶了蘇萊曼尼的女兒。
以色列曾接連追殺敵對勢力領袖及其繼任人：2004年3月以軍在加沙市以直升機導彈暗殺哈馬斯共同創辦人亞辛（Ahmed Yassin）後，同年4月又殺死其繼任人蘭提西（Abdel Aziz al-Rantisi）。哈馬斯其後一度把繼任領袖的身分保密。
黎巴嫩周五表示，以色列空襲擊中了一個主要邊境口岸附近，摧毀了道路的一部分，令車輛無法通行。以軍指他們攻擊馬斯納口岸（Masnaa crossing）附近的真主黨目標。該口岸是逃避轟炸和地面戰前往鄰國敘利亞的主要通道，以軍早前聲稱真主黨利用該口岸走私武器到黎巴嫩。
另外，法新社引述巴勒斯坦安全部門消息報道，西岸圖勒凱爾姆（Tulkarm）難民營周四遭受空襲，18人喪生，形容是西岸自2000年以來死亡人數最多的一次襲擊。以軍則稱轟炸西岸北部，殺了哈馬斯地區指揮官烏菲（Zahi Yaser Abd al-Razeq Oufi）。
G7強烈譴責伊朗襲以「威脅穩定」
七國集團（G7）周四發表聯合聲明，「以最強烈措辭」譴責伊朗周二直接軍事攻擊以色列，稱其「嚴重威脅地區穩定」，又指中東有陷入局勢失控升級的風險「並不符合任何人利益」。
（半島電視台/Axios/紐約時報/法新社/路透社）