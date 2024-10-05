以軍24小時20次空襲黎巴嫩 迄今最大規模轟炸 狙擊真主黨據點接班人

美國政治新聞網站Axios周四率先引述3名以色列官員報道，以色列周三晚「有針對性地襲擊」薩菲丁（Hashem Safieddine）。其中一人稱評估當時薩菲丁身處深入地下的地堡中。未知他是否在襲擊中身亡，至周四，以軍擴大轟炸規模，波及鄰近真主黨據點達希耶的一處機場，黎巴嫩公共衛生部門昨晨表示，過去24小時以軍空襲和地面行動造成最少37人死亡、151人受傷。以軍昨早上確認空襲貝魯特的真主黨情報指揮部，但未有交代何人身處地堡。半島電視台昨報道，以軍行動可能針對真主黨「諮詢委員會」（Shura Council）一場會議，該會議被指會確認薩菲丁接替上周五死於以軍空襲的納斯魯拉，成為真主黨領袖。

以多次追殺敵對領袖及繼任人

《紐約時報》報道，薩菲丁1960年代初出生於黎巴嫩南部，後成為真主黨最早期成員。他是納斯魯拉的母系表弟，二人在真主黨迅速冒起，其中薩菲丁於1995年獲委任為真主黨最高機構「諮詢委員會」的成員，之後一度成為監督軍事活動部門首長，1998年起出任真主黨執行委員會主席，在組織內被視為政治、精神和文化領袖，2017年被美國國務院列入「特定全球恐怖分子」（SDGT）名單，薩菲丁早年留學伊朗，被指跟德黑蘭關係密切，跟2020年死於美軍空襲的伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼私交甚篤，薩菲丁的兒子更迎娶了蘇萊曼尼的女兒。

以色列曾接連追殺敵對勢力領袖及其繼任人：2004年3月以軍在加沙市以直升機導彈暗殺哈馬斯共同創辦人亞辛（Ahmed Yassin）後，同年4月又殺死其繼任人蘭提西（Abdel Aziz al-Rantisi）。哈馬斯其後一度把繼任領袖的身分保密。

黎巴嫩周五表示，以色列空襲擊中了一個主要邊境口岸附近，摧毀了道路的一部分，令車輛無法通行。以軍指他們攻擊馬斯納口岸（Masnaa crossing）附近的真主黨目標。該口岸是逃避轟炸和地面戰前往鄰國敘利亞的主要通道，以軍早前聲稱真主黨利用該口岸走私武器到黎巴嫩。

另外，法新社引述巴勒斯坦安全部門消息報道，西岸圖勒凱爾姆（Tulkarm）難民營周四遭受空襲，18人喪生，形容是西岸自2000年以來死亡人數最多的一次襲擊。以軍則稱轟炸西岸北部，殺了哈馬斯地區指揮官烏菲（Zahi Yaser Abd al-Razeq Oufi）。

G7強烈譴責伊朗襲以「威脅穩定」

七國集團（G7）周四發表聯合聲明，「以最強烈措辭」譴責伊朗周二直接軍事攻擊以色列，稱其「嚴重威脅地區穩定」，又指中東有陷入局勢失控升級的風險「並不符合任何人利益」。

（半島電視台/Axios/紐約時報/法新社/路透社）