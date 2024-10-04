明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

英交還查戈斯群島 保留基地控制權

【明報專訊】英國周四（3日）宣布將放棄英屬印度洋領地查戈斯群島（Chagos Islands）的主權，交還印度洋島國毛里求斯（Mauritius），但保留對該群島主島迪戈加西亞（Diego Garcia）的英美空軍基地控制權。

根據英國與毛里求斯達成的協議，英國將獲准行使對迪戈加西亞的主權，初步期限為99年。英國外相林德偉稱協議確保軍事基地的未來，將加強他們在維護全球安全方面的作用，消除印度洋被用作通往英國的危險非法移民路線可能性。

支持協議的美國總統拜登表示，協議反映透過外交和伙伴關係，各國可克服長期存在的歷史挑戰，實現和平互利。

於印度洋航道 毛里求斯聲索多年

查戈斯群島位於印度洋正中心，位處國際航空海運要道，具重要戰略價值。英國自1814年起控制當地，1965年將群島從當時仍是英國殖民地毛里求斯分離出來，建立英屬印度洋領地（BIOT），翌年將迪戈加西亞租予美國作軍事用途。

毛里求斯1968年獨立。1970年代初，英國將約查戈斯群島2000名島民迫遷到毛里求斯和塞舌爾群島，以在迪戈加西亞建空軍基地。

毛里求斯多次提出對查戈斯群島主權聲索，英國幾十年來雖然一直面臨交還壓力，但因為迪戈加西亞基地而一直拒絕。2019年和2021年聯合國國際法院 、聯合國大會與國際海洋法法庭 先後要求英國歸還查戈斯群島。英國與毛里求斯2022年開始談判，最終達成協議。

（BBC/衛報/路透社/法新社）

相關字詞﹕主權 迪戈加西亞島（Diego Garcia） 查戈斯群島 毛里求斯 英國

上 / 下一篇新聞