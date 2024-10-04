英交還查戈斯群島 保留基地控制權

根據英國與毛里求斯達成的協議，英國將獲准行使對迪戈加西亞的主權，初步期限為99年。英國外相林德偉稱協議確保軍事基地的未來，將加強他們在維護全球安全方面的作用，消除印度洋被用作通往英國的危險非法移民路線可能性。

支持協議的美國總統拜登表示，協議反映透過外交和伙伴關係，各國可克服長期存在的歷史挑戰，實現和平互利。

於印度洋航道 毛里求斯聲索多年

查戈斯群島位於印度洋正中心，位處國際航空海運要道，具重要戰略價值。英國自1814年起控制當地，1965年將群島從當時仍是英國殖民地毛里求斯分離出來，建立英屬印度洋領地（BIOT），翌年將迪戈加西亞租予美國作軍事用途。

毛里求斯1968年獨立。1970年代初，英國將約查戈斯群島2000名島民迫遷到毛里求斯和塞舌爾群島，以在迪戈加西亞建空軍基地。

毛里求斯多次提出對查戈斯群島主權聲索，英國幾十年來雖然一直面臨交還壓力，但因為迪戈加西亞基地而一直拒絕。2019年和2021年聯合國國際法院 、聯合國大會與國際海洋法法庭 先後要求英國歸還查戈斯群島。英國與毛里求斯2022年開始談判，最終達成協議。

（BBC/衛報/路透社/法新社）