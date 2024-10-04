明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

美高純石英礦颶風停運 恐損全球半導體供應鏈

【明報專訊】美國北卡羅萊州是颶風「海倫」（Helene）上周吹襲美國東南部的重災區之一，該州2個出產全球最高純度石英的礦場受風災影響已停運一周。礦場營運公司表示暫時未知礦場何時恢復運作。由於該兩個礦場提供的石英佔全球商業高純度石英供應量八至九成，而石英是半導體晶片的關鍵材料，因此風災或影響半導體供應鏈。全球多家半導體企業都表示正關注石英的供應情况。

佔全球高純度石英供應量九成

2個礦場座落北卡州西部人口僅約2000的城鎮斯普魯斯派恩（Spruce Pine）附近。海倫上周四（9月26日）登陸佛羅里達州當日，分別營運2個礦場的公司矽比科（Sibelco）及The Quartz Corp已暫停礦場運作。

風災對礦場造成的損毀程度未明，亦未知需時多久才能恢復運作。美國有線新聞網絡（CNN）周三報道，顯然礦場及周邊地區正面臨洪水、停電、道路封閉和缺乏電話服務等問題。礦業公司亦正努力跟所有當地員工聯絡，CNN指當中不少人因為海倫來襲而流離失所或房屋受損。

石英是半導體製造過程的重要材料，其純度對於避免損壞晶片至關重要。彭博新能源財經（BNEF）的太陽能業分析師蔡斯（Jenny Chase）指，斯普魯斯派恩的高純度石英年產約2萬噸。她指石英對太陽能業及半導體業相當重要，可作耐高熱容器坩堝（crucible）的內層。

礦場停運對全球半導體業影響未明，因半導體企業通常都有備存重要零件。有供應鏈專家指出，礦場或需要數周才能重新投入運作，可能導致晶片短缺和價格上漲，而這對科技業而言可謂來得最不合時，因矽谷巨擘投資數十億計美元於驅動人工智能系統晶片。

台積電關注 三星料不受影響

全球最大晶片製造商台積電（TSMC）及德國英飛凌（Infineon）均發聲明稱正密切關注事態發展，但預計不會對營運產生重大影響；韓國三星和SK海力士稱也預計不受影響。台積電的供應商、負責加工石英的崇越科技（Topco Scientific）稱正檢視庫存，並與所有供應商保持密切聯繫。

（彭博社/CNN）

相關字詞﹕海倫 颶風 台積電 供應鏈 半導體 晶片 美國

上 / 下一篇新聞