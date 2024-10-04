美高純石英礦颶風停運 恐損全球半導體供應鏈

佔全球高純度石英供應量九成

2個礦場座落北卡州西部人口僅約2000的城鎮斯普魯斯派恩（Spruce Pine）附近。海倫上周四（9月26日）登陸佛羅里達州當日，分別營運2個礦場的公司矽比科（Sibelco）及The Quartz Corp已暫停礦場運作。

風災對礦場造成的損毀程度未明，亦未知需時多久才能恢復運作。美國有線新聞網絡（CNN）周三報道，顯然礦場及周邊地區正面臨洪水、停電、道路封閉和缺乏電話服務等問題。礦業公司亦正努力跟所有當地員工聯絡，CNN指當中不少人因為海倫來襲而流離失所或房屋受損。

石英是半導體製造過程的重要材料，其純度對於避免損壞晶片至關重要。彭博新能源財經（BNEF）的太陽能業分析師蔡斯（Jenny Chase）指，斯普魯斯派恩的高純度石英年產約2萬噸。她指石英對太陽能業及半導體業相當重要，可作耐高熱容器坩堝（crucible）的內層。

礦場停運對全球半導體業影響未明，因半導體企業通常都有備存重要零件。有供應鏈專家指出，礦場或需要數周才能重新投入運作，可能導致晶片短缺和價格上漲，而這對科技業而言可謂來得最不合時，因矽谷巨擘投資數十億計美元於驅動人工智能系統晶片。

台積電關注 三星料不受影響

全球最大晶片製造商台積電（TSMC）及德國英飛凌（Infineon）均發聲明稱正密切關注事態發展，但預計不會對營運產生重大影響；韓國三星和SK海力士稱也預計不受影響。台積電的供應商、負責加工石英的崇越科技（Topco Scientific）稱正檢視庫存，並與所有供應商保持密切聯繫。

（彭博社/CNN）