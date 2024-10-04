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星前部長收賄囚1年 50年來內閣首人判監

【明報專訊】新加坡前交通部長易華仁（Subramaniam Iswaran）上月承認以公職人員身分，索取和收受價值逾40萬坡元（約240萬港元）禮物及好處，周四（3日）被判入獄一年，是星洲近50年來首次有前內閣官員被判監。法官判刑時指出，易華仁濫權，其罪行損害公眾對政府的信任。

62歲的易華仁被控在2015至2022年間，向酒店與地產大亨王明星索取新加坡F1大獎賽門票、豪華酒店住宿、私人飛機款待及商務艙機票等。被發現後，他將5700坡元（約3.4萬港元）轉交王明星作私人飛機付款，構成妨礙司法公正罪。他又涉向商人林國城索取紅酒和威士忌，並收取名牌單車作禮物。

放棄抗辯 官判刑仍高於控方要求

易華仁今年1月被起訴後辭職，起初否認控罪，案件原定9月24日開審，但當天出現戲劇性轉折，易華仁選擇放棄抗辯，控方則將原本35項控罪減至5項，包括4項不當收受禮物及一項妨礙司法公正罪，易華仁全部認罪。控方要求判處易華仁入獄6至7個月，辯方認為判囚應不超過8周。

法官洪承利指出，犯法的公職人員職位愈高罪責就愈重，易華仁的罪行損害了政府的誠信，並稱易華仁並非第一時間認罪，因此判處較控方要求的更長刑期。易華仁下周一（7日）到法院報到服刑，其代表律師稱保留上訴權利。

新加坡對上一次有內閣部長被判監，是1975年時任環境發展部政務部長的黃循文。他被控收賄逾60萬美元，被判入獄18個月。1986年時任國家發展部長鄭章遠因涉嫌受賄遭調查，他在被起訴前自殺身亡。

（聯合早報/BBC/路透社）

相關字詞﹕易華仁（S. Iswaran） 貪污 新加坡

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