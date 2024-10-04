哈梅內伊曾警告特工滲透 兩邀納斯魯拉轉移伊朗

一名伊朗高官透露，上月17日及18日數千真主黨成員所用的傳呼機和對講機爆炸後，哈梅內伊即邀請納斯魯拉轉移至伊朗，但對方因信任身邊保安和幕僚而拒絕。其後哈梅內伊再派軍事顧問、革命衛隊指揮官尼勒福魯尚（Abbas Nilforoushan）到黎巴嫩邀請納斯魯拉赴伊朗，惟二人最終上周五同場死於以軍空襲貝魯特南部市郊真主黨總部。

哈梅內伊「不再相信任何人」

消息稱，哈梅內伊於納斯魯拉被暗殺後，上周六已轉移到伊朗國內一處安全地方。納斯魯拉之死亦進一步打擊伊朗和真主黨之間的信任，哈梅內伊自此「不再相信任何人」。伊朗亦就可能被以色列滲透展開全面調查，數名曾到黎巴嫩外遊的革命衛隊成員備受懷疑，其中一人早前曾打探納斯魯拉的下落和行程，這些有嫌疑的成員已被捕，他們居於伊朗境外的親屬亦已被轉移。

真主黨於傳呼機爆炸案後，由組織高官卡奧克（Nabil Kaouk）展開內部調查和整肅，原本已扣查了數百人並取得相當進展，惟卡奧克上周六也死於以軍空襲。4名黎巴嫩消息指，真主黨避免短期內為納斯魯拉舉辦官方喪禮，以及委任組織新領袖，以免淪為以色列箭靶。

（路透社）