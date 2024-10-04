拜登稱與以討論炸伊朗石油基建 表明反對襲核設施 原油價一度急升5%

英國《金融時報》（FT）周三報道，以色列正考慮幾個回應伊朗的選項，包括攻擊對方的導彈發射台或石油基建，其中以色列前總理班納特（Naftali Bennett）周二更向美國有線新聞網絡（CNN）形容迎來「50年一遇機會」，「有需要剷除伊朗的核計劃」，以至「攻擊伊朗政權」。

拜登昨在白宮向記者表示，他預計最少到周四，以色列都不會對伊朗採取報復行動。當被問及是否支持以色列攻擊伊朗石油設施時，拜登稱正與以方討論有關可能性。

G7研伊朗新制裁 換以方不強硬回應

《紐約時報》周三引述4名以色列官員報道，以方暫未有計劃轟炸伊朗核設施。拜登同日參與G7領袖線上會議後，在華盛頓向記者表示G7同意以色列「有應對的權利」，但強調其形式及規模應「合乎比例」。當被問到是否支持轟炸伊朗核設施，拜登明確表示：「答案是不。」他又表示，G7正準備新一輪針對伊朗的制裁，被外界視為換取以方不再強硬回應。

曾在拜登政府任中東事務副助理防長的斯特勞爾（Dana Stroul）向FT指出，拜登政府仍持續尋求緩和局勢，並防止爆發全面地區戰爭，造成大規模破壞和平民傷亡。曾任美國國家情報委員會（NIC）中東副情報官的「大西洋理事會」中東安全倡議主任帕尼科夫（Jonathan Panikoff）則指，以色列轟炸伊朗核設施固然會被德黑蘭視作「直接影響其政權穩定的攻擊」，從而令各方無法避免局勢失控升級，但美國官員可能亦憂慮如以色列攻擊伊朗油田，德黑蘭將針對美國及其盟友公司位於波斯灣的油田作反擊。

美國副國務卿坎貝爾周三在一個智庫活動上表示，美方認可「某類回應將是重要的」，以便向伊朗傳達有力信息。但他同時指出當前中東區內局勢有如「在刀鋒上作平衡」，深切憂慮升級有可能擴大或持續，指屆時不但會危及以色列，亦將損害美國戰略利益。

數名拜登政府高官周三向《華盛頓郵報》表示，以色列官員私下向他們表示，認為沒有需要即時且大規模反擊伊朗。美英傳媒引述華府官員憂慮以軍近日成功暗殺多名真主黨領袖，以及在美軍協助下周二再成功攔截大部分伊朗導彈後，正加強以色列強硬回應伊朗的信心和決心。

美方未提「見好就收」 預期報復具規模

縱使美國公開呼籲以色列回應時保持克制，但CNN周三報道，華府官員私下已沒有像4月伊朗首次直接轟炸以色列後般敦促以方「見好就收」。面對周二伊朗向以色列發射的導彈數目比4月時多出一倍，美方預期以方的報復行動「將有一定規模」。

（金融時報/華盛頓郵報/紐約時報/CNN）