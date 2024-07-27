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「海倫」襲美逾150死 正副總統分赴災區視察

【明報專訊】近日吹襲美國東南部的4級颶風「海倫」（Helene），在6個州造成的死亡人數突破150人。北卡羅萊納和喬治亞州是災情最嚴重的兩個州，同時也是11月總統大選的關鍵游離州。總統拜登周三（2日）前往北卡州和南卡羅萊納州視察災情，副總統兼民主黨總統候選人賀錦麗則前往喬治亞州。

田納西逾百人失蹤

法新社彙整地方政府統計和傳媒報道，北卡州最少74人喪命，南卡州36人、喬治亞州25人、佛羅里達州14人、田納西州8人和弗吉尼亞州2人。仍有數百人下落不明，單是田納西州已有過百人。搜救人員繼續在災區搜索，官員希望在手機信號修復後能尋回部分失聯者。北卡州州長庫珀（Roy Cooper）周二在簡報中說：「我們知道颶風海倫造成的破壞令人難以置信。有多個社區從地圖上被抹除了。」

美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）前首席科學家毛厄（Ryan Maue）推算，海倫上周四登陸佛州後，在美國南部帶來40萬億加侖（約151萬億公升）雨量，足以填滿6000萬個奧運標準泳池。《華爾街日報》引述氣象學家指出，一系列因素令海倫登陸後在內陸繼續帶來暴雨，包括來自熱帶的高空潮濕空氣、地面因久雨而成的低空濕氣，以及阿帕拉契山脈（Appalachian）造成的地形抬升效應令水氣聚集結成雨雲等。勞倫斯伯克利國家實驗室一批科學家則推算，氣候暖化令海倫為喬治亞州和南北卡州帶來多50%的降雨。

（衛報/華爾街日報/法新社）

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