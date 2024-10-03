81歲選韓環姐 銀髮女模成「挑戰改變象徵」

崔淳華（Choi Soon-hwa，譯音）芳齡81歲，身高171厘米。她周一（9月30日）競逐環球小姐韓國區代表，雖未能勝出，但贏得「最佳衣著」獎。她受訪說：「參選佳麗見到我均感驚訝，當她們知我已年屆八旬，人人都羨慕說希望到我這年紀有我這樣子。」

74歲投身模特兒事業

崔淳華生於1943年10月，經歷過二戰、韓戰。她十來歲起做過製衣廠、護理助理和護理員等很多工作。她被丈夫拋棄，多年來獨力撫育兩個孩子，向來生活拮据。68歲退休後，她又因受騙陷入負債窘迫。為了家計和還債，她回到醫院從事護理病人的工作，意外迎來轉捩點。一天，有病人表示她長得好看，提議她當模特兒。她雖然聞言後的即時反應是「這像什麼話」，但那番話擊中她心坎。她遂在女兒支持下，工餘報讀模特兒課程，趁換班時借醫院走廊練習「行天橋」，結果2018年以74歲高齡成功投身模特兒事業，加入其模特兒課程講師所屬公司，踏起8、9厘米高跟鞋，開始「行天橋」、為時裝雜誌拍硬照、接啤酒廣告等。她的名字在行內冒起，漸為大眾認識，她也找到生活動力和自信。當環姐取消了28歲的參選年齡上限後，她便在子孫支持下再求突破。她過去受訪時曾稱「年紀不過是一個數字」，「我希望展示即使一把年紀，依然可健康生活」，「我有勇氣把握機會和接受挑戰」。

（BBC/Newsis/朝鮮日報）

（焦點人物）