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揭英女王晚年患骨癌 約翰遜回憶錄惹議

【明報專訊】英國前首相約翰遜將於下周四（10日）推出回憶錄，英媒引述節錄內容報道，他在書中聲稱已故英女王伊利沙伯二世晚年罹患骨癌，並在離世當年的夏天已知自己時日無多。女王在位期間的健康狀况一直保密，而在位君主與英國首相之間的會面通常是機密的，約翰遜撰書提及她的病况惹起爭議。

伊利沙伯二世2022年9月8日駕崩，享年96歲，死亡證顯示她的死因是「年邁」。然而根據英國《星期日郵報》刊登的約翰遜回憶錄Unleashed（暫譯《釋放》）節錄，他提到在女王離世前1年多已得悉她患一種骨癌，醫生擔心她病情會隨時急劇惡化。

爆女王離世夏天已知時日無多

約翰遜指前年9月6日到巴爾莫拉爾城堡向英女王請辭時，她的私人秘書揚格（Edward Young）指女王的健康在夏天差了很多。約翰遜描述見女王時看到她臉色蒼白、彎腰駝背，手和手腕上有深色瘀傷，可能是輸液或打針造成，但指她完全沒受病情影響，談話仍流露笑容。及至女王離世後，楊格向約翰遜指女王當年夏天已自知時日無多。

約翰遜並非首名聲稱英女王患癌的人，王室歷史學者布蘭德雷思（Gyles Brandreth）2022年推出的英女王傳記中，亦指她患多發性骨髓瘤（multiple myeloma，簡稱骨髓瘤）。骨髓瘤屬血癌一種，其形成是骨髓中的漿細胞出現一種或多種基因突變，引起惡性變化；當細胞增殖成許多惡性漿細胞，最終將骨髓中的健康白血球、紅血球和血小板排擠出去，干擾它們的正常生產。

英女王從未公開自己的健康狀況，而回憶錄披露女王患癌有違英國王室的規定，王室人士強調王室成員一樣有醫療隱私。

（CNN/Newsweek/星期日郵報）

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