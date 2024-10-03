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美副總統辯論 沃爾茲改口認六四時不在港

【明報專訊】美國民主黨副總統候選人沃爾茲（Tim Walz）與共和黨對手萬斯（JD Vance）周二（1日）晚在電視辯論交鋒。沃爾茲在主持追問下推翻多年來說法，承認在1989年六四天安門事件發生時不在香港，他亦在辯論上數度口誤，例如誤稱以色列為伊朗。美國有線新聞網絡（CNN）民調顯示，認為萬斯表現較好的受訪者略多。

民調認為萬斯表現較好

在這場由哥倫比亞廣播公司新聞部（CBS News）主辦的辯論中，沃爾茲被主持問到為何稱自己在六四事件期間身在香港，而實際上他當時在家鄉內布拉斯加州時，沃爾茲承認自己有時是個「蠢蛋」。當被追問為何多年來一直堅稱六四事件發生時在香港並隨後進入中國時，他終認講錯了，但試圖淡化錯誤，強調他既為教師、國會議員和州長，證明儘管犯錯，但社區仍然信任他的紀錄。

沃爾茲誤將伊朗說成以色列

沃爾茲在辯論期間還出現多次口誤。他疑誤將伊朗說成以色列，說「以色列及其代理人」勢力的擴大，令美國在當地維持領導地位變得絕對必要。沃爾茲被問及為何改變反對就攻擊性武器下禁令的立場時，提到2012年桑迪胡克小學槍擊案，稱「我和校園槍擊案兇手成為朋友」，但相信他是要說「跟受害者家人成為朋友」。

CNN在辯論結束後的即時民調顯示，51%受訪者認為萬斯表現較好，認為沃爾茲較好的有49%；同一批受訪者在辯論前的民調中，相信沃爾茲表現較好的有54%，支持萬斯的則有45%。

（CNN/BBC/CBS/紐約郵報/中央社）

相關字詞﹕沃爾茲（Tim Walz） 萬斯（J.D. Vance） 2024美國總統大選 電視辯論

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