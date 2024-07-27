中國撤在黎146公民 3港人獲安排接走

今次撤僑分為兩批，第一批69名在黎中國公民及11名外籍家屬乘船前往塞浦路斯，第二批146名在黎中國公民及5名外籍家屬乘坐包機返回北京。中國外交部領事司副司長張洋表示，這兩批分別乘坐輪船和包機撤出黎巴嫩的215名中國公民，包括3名香港居民和1名台灣同胞。由中方承建的援黎巴嫩國家高等音樂學院項目是今次撤離臨時集結點。據不完全統計，在黎中國公民超過200人，其中150餘人為該項目人員。

有意撤走者已全數離開

乘飛機撤離的中國公民中，有137人是中資企業員工，9人為華僑，包括1名香港居民。該名港人說：「我是從香港過來的，感謝祖國安排包機帶我們回家。戰火無情，國家有愛。」帶着女兒乘船撤離的陳文芳在黎巴嫩生活已有十年，她表示，9月29日收到中國大使館發來的撤離意願書，第二天就到項目點集合，並在貝魯特港登船。她說：「大家明白撤僑是緊急措施，尤其是昨晚戰况非常激烈，能安全撤離讓人感到心安。」

已在黎生活20年的僑領趙穎表示，仍有人選擇留在黎巴嫩，他們大部分在當地組建家庭，都已儲好物資。中國駐黎巴嫩使館目前仍運作，包括繼續指導協助留當地中國公民採取安全措施。中國外交部和駐黎巴嫩大使館再提醒中國公民密切關注當地局勢，近期暫勿前往黎巴嫩。

（新華社/央視新聞）