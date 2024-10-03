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黎南激戰8以兵陣亡 真主黨一半導彈火箭被毀

【明報專訊】以色列和黎巴嫩邊境局勢持續動盪。黎巴嫩軍方和真主黨周三（2日）均證實以軍已經進入黎南，後者更稱與以軍爆發衝突。以軍昨表示，8名以兵與真主黨戰鬥時陣亡，是以軍攻入黎巴嫩以來首批陣亡士兵。真主黨則表示摧毀了三輛向黎巴嫩一條邊境村莊推進的以色列坦克。美國《紐約時報》周二引述美國和以色列官員報道，以軍最近空襲黎巴嫩重挫真主黨軍力，摧毁了該組織30多年積存的約一半導彈和火箭，但承認真主黨武器庫依然強大，數以萬計炮彈儲存在黎巴嫩各地。以官員稱，以軍周一向黎巴嫩展開地面行動，便是計劃摧毁真主黨的導彈儲存庫和發射器。

黎軍周三在社交平台X發聲明，稱以軍當日一度在兩處地點越過代表以黎邊界的「藍線」，闖入黎巴嫩境內約400米，短時間後撤退。真主黨同日表示，在黎南與以軍衝突「只是第一輪」。以色列昨則向多20個黎南村鎮發疏散警告，亦促民眾勿向南方前進，否則會面對危險。

伊朗機被拒飛貝魯特 真主黨難迅速補給

真主黨在伊朗協助下，過去30年累積了大量炮彈，估計有12萬至20萬支，分散儲存於全國各地。去年10月以哈戰爭爆發以來，真主黨持續向以色列北部發射導彈和火箭。美以官員稱，在以軍最近空襲後，真主黨領袖納斯魯拉要求伊朗和敘利亞為其補充武器庫，促使以色列暗殺他。美官員透露，自上周五納斯魯拉被殺後，黎巴嫩官員聽從以色列要求，拒讓伊朗飛機飛往貝魯特，使真主黨難迅速補給武器。

儘管真主黨仍擁有龐大的導彈和火箭武器庫，但他們沒向以色列中部發射大量炮彈。美官員表示，原因之一是以色列最近連串襲擊，包括上周五炸死納斯魯拉，已嚴重破壞真主黨的指揮和控制架構，幾乎沒有高層能向低層發號施令。一些美國官員認為，以軍在黎巴嫩的軍事行動未必能長期削弱真主黨，因該組織擁有龐大地下基建，地道在山岩中，很難單靠空襲打擊，除非以軍長期留在黎巴嫩，但以官員已表明不會佔領該地區。

真主黨是中東最強大的準軍事組織之一，在黎巴嫩的軍政影響力大，反之黎政府長年積弱，軍隊力量有限，面對今次以軍猛烈空襲，大批民眾逃離家園，政府應對混亂，甚至未見蹤影。雖然政府指定了數百棟公共建築為庇護所，但沒有提供牀墊被褥、食物或其他用品，只靠義工和當地援助組織協助。

（紐約時報/路透社）

相關字詞﹕武器庫 以色列 黎巴嫩 真主黨 以黎關係

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