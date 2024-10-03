伊朗高超音速導彈施襲 以：要付代價 直接攻擊特拉維夫多地 美媒：以擬炸產油設施報復

中東航班取消改道 約旦伊拉克關領空

以色列在猶太新年前夕7時半左右開始遭遇伊朗導彈襲擊。導彈射到特拉維夫、霍德夏沙隆（Hod Hasharon）等市，把夜空照亮。伊朗支持的真主黨和胡塞武裝其後亦分別從黎巴嫩、也門，射火箭炮、導彈攻擊以色列。炮彈橫飛、局勢升溫引發航運混亂，許多航空公司避開黎巴嫩、以色列、伊朗的領空，取消了中東的班次或更改航線。約旦和伊拉克也一度宣布關閉領空。

伊朗表示對特拉維夫周圍三個軍事基地等處發射200枚導彈，包括首次使用高超音速武器，九成導彈都擊中了目標，形容行動「成功」。《華爾街日報》引述美方官員表示，導彈鎖定了內蓋夫沙漠等地多個以色列空軍基地、情報機關摩薩德（Mossad）總部，個別地方被打中。

以色列全境大部分地區拉響警報。國防軍表示伊朗發射了約180枚導彈，縱多於4月那次伊朗直襲以色列的約110枚彈道導彈和30枚巡航導彈，但大部分被攔截。過程中僅收到一名巴勒斯坦男子在西岸遭火箭碎片擊斃的報告，醫護則報稱特拉維夫有兩人受銳物所傷。美國兩艘驅逐艦也參與截擊。五角大樓表示，美國發射了十數枚導彈攔截伊朗的導彈，指伊朗的攻擊「無效」。

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）稱這次攻擊是「捍衛伊朗利益和人民」，警告以色列若不停止軍事行動將受嚴厲回應。他稍後將出席多哈的亞洲合作對話，稱盼動員亞洲國家助阻止以方在中東「罪行」。伊朗革命衛隊稱，攻擊是為報復以色列殺死革命衛隊「聖城旅」指揮官尼勒福魯尚（Abbas Nilforoushan）、哈馬斯政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）和真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）等伊朗所支持區內民兵組織的領袖。

以色列總理內塔尼亞胡說：「伊朗今晚犯了很大錯誤，它將為此付出代價。伊朗政權不理解我們保衛自己及報復敵人的決心。」以色列外長卡茨周三指摘聯合國秘書長古特雷斯沒有明確譴責伊朗的導彈攻擊，宣布禁止他入境後，古特雷斯昨在安理會譴責伊朗襲擊以色列，稱是時候停止中東「以牙還牙的致命暴力循環」。

伊朗外長警告美勿介入

美國總統拜登表示，美軍在其指示下「積極支持」以色列防衛。較早時，白宮國家安全顧問蘇利文稱伊朗的襲擊是中東局勢的重大升級，德黑蘭將自招「嚴重後果」。

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）昨警告美國切勿介入這場衝突。革命衛隊警告以色列倘轟炸伊朗，將回以「毁滅性」的攻擊。伊拉克一些武裝團體表示，若美國幫以色列報復，或者以色列攻擊伊朗，他們可能出動攻擊伊拉克與區內美軍基地。

（法新社/路透社/BBC/彭博社/半島電視台）