缺乏地利恐陷持久戰 以軍全面入侵代價高

分析料為驅離邊境真主黨

以色列國家安全委員會前副主席亞爾（Itamar Yaar）不認為以色列會嘗試全面入侵黎巴嫩，因為代價太高，但可能會在邊境附近行動，以應對真主黨反坦克導彈所構成的威脅。他認為，以軍可能會試圖控制（邊境分界線）沿線一些地點，確保一些村莊不會受到真主黨直接炮火威脅。

一名曾與以色列總理內塔尼亞胡共事的人表示，內塔尼亞胡認為，佔領黎巴嫩領土可成停火談判籌碼。不過，內塔尼亞胡的前國安顧問亞米德洛爾（Yaakov Amidror）指出，在加沙作戰11個月後以軍「有點疲憊」，因此不太可能發動像與哈馬斯戰爭一般規模的行動。

此外，即使以方試圖發動「有限度」行動，以軍始終進入了真主黨地頭，仍有可能在沒有地利的情况下陷入持久戰的風險，屆時以色列的技術和情報優勢會大減。

以軍在黎境地面行動也將提高與伊朗直接對抗的風險。雖然以色列安全防務圈子中一些人認為，隨着真主黨陷入混亂，目前是以色列打擊伊朗的最佳時機。然而，一名熟悉情况的人告訴《金融時報》，與伊朗對抗將造成巨大代價，內塔尼亞胡不希望伊朗介入。

（金融時報/衛報）