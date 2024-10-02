明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

缺乏地利恐陷持久戰 以軍全面入侵代價高

【明報專訊】以軍周二進入黎巴嫩南部展開「有限度」地面行動，稱已準備好「全面入侵」。不過，有分析認為，考慮到多項風險因素，以軍「全面入侵」可能性不大，很可能以將真主黨驅離以黎邊境並削弱其火力為行動目標。

分析料為驅離邊境真主黨

以色列國家安全委員會前副主席亞爾（Itamar Yaar）不認為以色列會嘗試全面入侵黎巴嫩，因為代價太高，但可能會在邊境附近行動，以應對真主黨反坦克導彈所構成的威脅。他認為，以軍可能會試圖控制（邊境分界線）沿線一些地點，確保一些村莊不會受到真主黨直接炮火威脅。

一名曾與以色列總理內塔尼亞胡共事的人表示，內塔尼亞胡認為，佔領黎巴嫩領土可成停火談判籌碼。不過，內塔尼亞胡的前國安顧問亞米德洛爾（Yaakov Amidror）指出，在加沙作戰11個月後以軍「有點疲憊」，因此不太可能發動像與哈馬斯戰爭一般規模的行動。

此外，即使以方試圖發動「有限度」行動，以軍始終進入了真主黨地頭，仍有可能在沒有地利的情况下陷入持久戰的風險，屆時以色列的技術和情報優勢會大減。

以軍在黎境地面行動也將提高與伊朗直接對抗的風險。雖然以色列安全防務圈子中一些人認為，隨着真主黨陷入混亂，目前是以色列打擊伊朗的最佳時機。然而，一名熟悉情况的人告訴《金融時報》，與伊朗對抗將造成巨大代價，內塔尼亞胡不希望伊朗介入。

（金融時報/衛報）

相關字詞﹕中東局勢 真主黨 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭

上 / 下一篇新聞