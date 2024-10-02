以軍入黎地面戰 伊朗逾百導彈反擊 拜登下令美軍協防攔截

以稱有限局部精準行動

以色列連日空襲攻擊真主黨的黎巴嫩據地及殺了其領導人納斯魯拉後，以色列安全內閣周一晚決定發動新一階段行動，宣布在鄰近黎巴嫩邊境的局部地帶設立軍事禁區，警告黎南逾20條村落及黎首都貝魯特南郊3區居民立即疏散、民眾不要開車越過利塔尼河（Litani River）從北南下。周二凌晨，以色列國防軍便公布說在那「之前數小時」，以軍基於精確情報開始了對真主黨作出「有限、局部和有針對性的地面襲擊」。以軍稱其精銳的第98師突擊隊和傘兵於兩周前已從加沙調到北方前線參與行動，空軍和炮兵正支援地面部隊，對直接威脅以色列北部社區的黎南村莊內真主黨的軍事目標展開精準打擊。不過該聲明沒有透露行動具體細節。

儘管美國總統拜登周一表示反對地面戰，惟美國防長奧斯汀與以色列防長加倫特通話後表示，美國同意以色列「有必要摧毁黎巴嫩邊境沿線的攻擊基礎設施」，確保真主黨不會發動類似去年10月7日哈馬斯對以色列的攻擊。此外，美國國防部周一證實，奧斯汀下令戰機部隊及相關人員共數千人前赴中東地區，接替原駐當地美軍。

以軍稱殺伊朗供武指揮官

以色列發聲明前，一名以色列官員告訴《以色列時報》稱以方已知會美國，表明這是「有限度」的行動，目的是逼真主黨後退到距以色列邊境約30公里的利塔尼河以北，從而創造外交協商條件。

有些美國官員則向《華盛頓郵報》、《紐約時報》表示，他們說服了以色列縮小對黎巴嫩的地面行動規模，限於攻擊一些沿邊境村落，重點是摧毁真主黨的隧道、火箭發射器、火藥庫及其他基礎設施。以色列官員向美國保證，他們不打算在入侵後擴大常規部隊行動或佔領黎巴嫩南部地區。華府官員相信以軍突擊隊將在行動結束後迅速撤退。

以軍發言人昨稱，以軍數月來持續突擊搜查黎巴嫩南部，發現真主黨在民居下的隧道和武器庫，並揭露了該組織的入侵計劃。以軍昨又表示，殺死了負責從伊朗及其附屬組織轉移武器到真主黨的指揮官卡西爾（Muhammad Jaafar Qasir）。

黎軍官否認以軍入國境

黎巴嫩安全部門消息人士昨告訴路透社，以軍連夜進入黎巴嫩作偵察和偵查行動，黎巴嫩軍隊撤離了邊境沿線據點。

不過一名黎巴嫩軍官對《華盛頓郵報》表示，以軍並沒有越境進入黎巴嫩領土。真主黨也表示沒有地面戰鬥。

另外，黎巴嫩政府軍消息人士告訴新華社，以色列周二早上空襲和炮擊了黎南部數十處城鎮。行動疑似為殺掉巴勒斯坦武裝派別「阿克薩烈士旅」的黎巴嫩分支負責人馬格達（Munir Al-Maqdah），結果馬格達不在場，其子等6人死亡，另有4人受傷。

（華盛頓郵報/紐約時報/新華社/路透社）