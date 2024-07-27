加薪談判破裂 美東港口罷工 14主港萬計人參與 恐損GDP衝擊物流通脹

ILA與代表資方的美國海運聯盟（USMX）在6年合約周一午夜到期前仍未達成協議後，ILA周二發聲明表示，在美東時間周二0時01分開始關閉從緬因州至得州所有港口，並拒絕接受USMX周一提出的最終方案，稱有關提議遠未達工會成員要求，無法簽署新合約。ILA領袖達格特（Harold Daggett）表示，航運巨擘馬士基等資方未提出適當加薪，也不同意停止港口自動化項目。USMX周一表示，他們已提議將工資增加近50%，優於先前的方案，但ILA要求6年內將工資提高77%。達格特表示，準備好持續罷工。

全美半數海運恐停擺

罷工令依賴海運進出口的各行各業深感憂慮，它將影響36個港口，這些港口處理從香蕉、服裝到汽車等各種貨物的貨櫃。紐約與新澤西港口事務管理局表示，當地港口就有近10萬個貨櫃等待卸貨，現在因為罷工而停擺，未來一周還會有35艘貨輪開往紐約。

牛津經濟研究院估計，這次罷工將使美國GDP每周減至45億至75億美元（約351億至585億港元），摩根大通分析估計，罷工每天將使美國經濟損失高達50億美元（約390億港元）。分析預期，若只是罷工一兩周料對經濟影響不大，但若時間再長，會導致貨物供應短缺及物價上漲，雖然託運公司已將一些貨物轉往至西岸，但疏導能力有限。

這場罷工也令一向對工會友好的美國總統拜登陷入兩難，他已表明不會介入今次工潮。

（金融時報/法新社/路透社）