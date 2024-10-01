民眾不滿「用水不公義」 旅業收益下矛盾深化

加泰民眾指摘遊客平均耗水5倍

西班牙加泰隆尼亞近月亦有民眾發起#NoEnRaja（意即不能「白白取用」）行動，指遊客平均耗水達本地居民5倍，造成「用水不公義」，斥旅遊業應為不當管理珍貴水資源負責。葡萄牙農民亦抗議在旱情中高爾夫球場仍獲水灌溉草地，輕忽農業民生需要。

有份參與協調分配西西里島上僅餘小量水源的民防組織負責人科奇納（Salvatore Cocina）7月底向《紐約時報》稱，雖然當地人慣於應付乾旱，但若持續不降雨，可能便要取用僅餘的關鍵水庫、地下儲水層等水源救亡，影響難料。他直言為了挽救旅遊業而「被迫犧牲」農業，但如果失去旅遊業收入，當地情况「可能更嚴重」。

雖然許多受惠於旅業的西西里島民不反對以旅客供水為先，但有農民指區內過分重視遊客而忽視了本地的實際情况。意大利農業用水協會主席溫琴齊（Francesco Vincenzi）稱，本地民眾感到旅客威脅他們獲得食水等基本資源的供應，日漸感憤怒。

（衛報/紐約時報）

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