過度旅遊搶水資源 西西里島危機加劇

西西里島是地中海面積最大與人口最多的島嶼，近年飽受氣候變化衝擊。當地2021年錄得歐洲歷來最高氣溫48.8℃，降雨量亦自2003年起大降40%，2023年下半年的雨季中，當地僅錄得150毫米降雨，部分水塘存水量僅餘10%，旱情為近20年來最嚴重。意大利國家研究委員會2020年警告，西西里島多達70%地區將因氣候變化持續而沙漠化。

氣候變化衝擊 雨量大減20年最大旱

今年5月，意大利中央政府宣布當地進入緊急狀態，派員運送食水及撥款補助農民購買飼料應急，又加緊開井及更新淨水設施等水利工程，多個城鎮需隔日甚至隔周供水，農業及民生活動用水受限。意大利自耕農協會（Coldiretti）估計，旱情將令獲譽為意大利糧倉的西西里島農作物減產達70%，其中小麥收成料減少逾半，橄欖油生產亦恐受影響，致國內糧食需更依賴進口供應。農民法比奧（Fabio）為飼養的牛缺水缺糧憂心忡忡。他向路透社形容，西西里島的氣候變化「貨真價實」，「從前我們會談論氣候變化，但從未想像過自己會親身體驗這回事」。

城鎮制水 農業減產70%畜牧受損

不過以旅遊業為經濟支柱的沿岸地區情況卻似乎不受缺水影響。數據分析公司Data Appeal統計，位於西西里島旅遊熱點巴勒莫（Palermo）和卡塔尼亞（Catania）的兩個主要機場8月抵達航班數量較去年同機增加達兩成。大部分酒店、度假村與民宿幾近客滿，餐飲店大排長龍，泳池等設施如常開放。來自羅馬的遊客塞巴斯蒂亞尼（Lorenza Sebastiani）向《衛報》稱，知道西西里島出現水危機，不過島上友人稱情况「不嚴重」，所以決定按原定計劃來訪。新西蘭遊客拖普（Iain Topp）亦稱旅居期間用水無礙，但獲告知因「可能缺水」應節約。

遊客續湧入 酒店民宿需購水應對

當地旅遊業組織Federalberghi Agrigento主席皮卡雷拉（Francesco Picarella）表示，水危機並未引發旅客取消到訪或行程明顯受阻等情況，但部分旅遊設施運作實質已出現明顯困難，有酒店及民宿苦於確保旅客獲足夠食水供應，要購水應付。

卡塔尼亞大學（University of Catania）生態學及氣候專家穆爾德（Christian Mulder）向《衛報》稱，儘管西西里島等歐洲南部地區的旅遊熱點缺水，但到訪旅客仍會期望食水供應如常，「過度旅遊將令已然稀缺的水資源進一步受壓，對環境構成難以避免的惡果」。

意大利氣象局總監贊基尼（Edoardo Zanchini）指出，當局宣布撥款120億歐元（約1040億港元）改善水利，但必須盡快行動，一旦農業荒廢，土地就會變成沙漠。

法國氣象局研究員索莫可奈（Samuel Somot）亦稱，隨氣溫上升加劇水資源流失，地中海地區乾旱問題勢日益嚴重，令未來出現「水源戰爭」等威脅。

（衛報/紐約時報/路透社）

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