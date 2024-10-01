石破茂挾聲勢提前10.27大選 黨政人事定案

石破茂將於周二在國會被確定為首相，然後立即組閣，10月9日解散眾院，15日舉行眾議院選舉公告，27日舉行大選，較原定眾議院選舉提前超過一年舉行。觀察家認為，石破希望盡快大選，是想利用他最近贏得黨總裁的聲勢，並讓主要反對黨立憲民主黨在新黨魁野田佳彥領導下沒時間準備大選。

論功行賞 黨職組閣「菅義偉色彩」

石破昨在黨總部舉行的臨時總務會議上，決定包括「黨四役」等高層人選，其中起用財務相鈴木俊一擔任總務會長、前環境相小泉進次郎任選舉對策委員長，黨內基礎薄弱的石破為了穩定政黨運作，讓前首相菅義偉和副總裁麻生太郎分別出任副總裁和最高顧問。日本傳媒報道，19名內閣人選也基本敲定，岸田內閣的官房長官林芳正將留任，前官房長官加藤勝信將出任財務相、前防衛相岩屋毅出任外相。

共同社指出，石破在決定黨內高職及閣員時，是「論功行賞」，獲留任官房長官的林芳正在黨總裁選中第二輪投票中，把票投給石破；獲任自民黨幹事長的森山裕和政調會長的前防相小野寺五典也被視為是「親石破」，將出任外相的岩屋毅是擔任過石破陣營選舉對策總部長的長年盟友。起用菅義偉擔任副總裁也受關注，分析估計石破茂知道自己在黨內的基礎薄弱，希望借助擁有廣闊人脈的菅義偉政治力量營造強勁勢頭。

高市拒邀任 拉攏反對勢力失敗

不過，石破試圖拉攏反對勢力未成功，他早前邀請在黨總裁選舉第二輪投票敗給他的經濟安全保障擔當相高市早苗，出任總務會長一職，遭對方拒絕。知情者稱，高市是想與石破保持距離，以免日後發言受限制。

（共同社/中央社/法新社）