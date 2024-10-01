美東36港口工潮 衝擊供應鏈

近幾個月ILA一直未能與代表資方的美國海運聯盟（USMX）達成協議，ILA要求大幅加薪77%、終止港口自動化項目，否則從緬因州至得州約36個港口的4.5萬港口工人於9月30日合約到期後，計劃周二起罷工。罷工恐導致各主要港口從食品到汽車等一系列物流受阻，且可能在距離美國大選僅一個多月引發通脹並危及就業。ILA周日批評資方拒絕解決長達半世紀的工資打壓問題，消息人士稱，在周一限期前勞資雙方沒計劃再談判。

工人要求加薪77%無果 拜登：不介入

白宮發言人帕特森周日表示，政府官員已於過去的周末與USMX代表接觸，敦促迅速達成公平的協議，並向ILA也傳達相同信息。拜登周日較早時候表示，他無意介入阻止罷工，「這是集體談判。我不相信《塔夫脫-哈特利法案》（可解決）」。根據該聯邦法案，當勞資糾紛威脅國家安全時，總統可實施80天冷靜期，暫緩罷工行動。

商界組織料日損數十億美元

代表美國企業領袖的組織「商業圓桌」警告，罷工將讓美國承受每天數十億美元的經濟損失，將重創美國企業、勞工和消費者。業界資料顯示，罷工影響的港口攸關68%以上的全美貨櫃出口、約56%的貨櫃進口。即使只是短期罷工，也會顯著擾亂貿易流通。經濟分析師指出，若罷工持續一個月以上，一些公司恐面臨零件和其他入口貨物短缺，例如棉花、木材、銅等原材料目前多經由美東與墨西哥灣沿岸流通，而向來維持低庫存量的汽車、製藥業也會受衝擊。罷工還會阻礙香蕉、製造業零件等運輸，打亂消費品和工廠所需的產業零件供應。新鮮肉類和其他冷藏食品可能因此變質，引發短缺和價格上漲。

（路透社/CBS/中央社）