黎史上最大流徙危機 料1/6人口漂泊

總理：實際流徙者恐達百萬

黎巴嫩看守總理米卡提周日指摘以色列過去一周每天在黎巴嫩各地展開「犯罪行動」，已導致最少11萬民眾流離失所和被安置在778個庇護所，不過他指實際數字可能高得多，因為很多人暫住親朋家或租屋棲身。他說：「在這場區內最大的流離失所危機中，100萬人在數天間東奔西走。」

國際救援組織Mercy Corps的黎巴嫩主管阿明指出，黎巴嫩政府無力完善避難所的配套和物資需要。

25歲阿尤布的黎南寓所一帶樓房被炮彈炸毁，一家6口曾經流落街頭，後來隨別人暫住於一個住宅地盤，現時與另外16人同棲貝魯特一間房屋。能夠投靠親友有瓦遮頭已是不錯，許多人卻是老老少少帶着細軟露宿公園、廣場等處，因為租房子太貴。

坐在貝魯特市中心一間清真寺石階的阿利姆表示，他那在真主黨據點達希耶（Dahiyeh）的寓所和麵包店都沒有了，帶着5個子女很是惆悵。女裁縫卡伊斯露宿了一夜，打算帶子女投靠敘利亞的親人。居於貝魯特市郊的34歲圖赫馬茲就帶着家人，開車10個小時穿過敘利亞前往約旦。

逃難至黎 敘巴難民無力再走

聯合國難民事務高級專員格蘭迪昨表示，已有約10萬人逃往敘利亞，包括黎巴嫩和敘利亞人。黎巴嫩人可以免簽證旅行，許多人在敘利亞有家人。另有約150萬敘利亞難民寄居黎巴嫩。惟一些曾參與敘利亞反政府活動人士，懼於追究刑罰等不能回國。另黎巴嫩庇護了約八成逃離以色列控制的巴勒斯坦難民，許多生活於貧窮線下等因素，難以遷徙。

（BBC/半島電視台/德國之聲/法新社）