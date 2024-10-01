以炸貝魯特 特種兵探路地面侵黎 真主黨備戰 黎總理提停火條件

多巴人組織頭目空襲喪命

以色列昨天首次攻擊黎巴嫩南部鄰近提爾市的巴斯（Al Bass）巴勒斯坦人難民營。哈馬斯宣布其駐黎首腦謝里夫（Fatah Sharif Abu al-Amin）在空襲中連同妻子和兒女一同喪生於寓所，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）回覆以媒查詢時確認謝里夫是其僱員，但正因政治活動受調查。加沙世俗左翼組織解放巴勒斯坦人民陣線（PFLP）同日表示，其3名領導人在當天凌晨時分黎巴嫩首都貝魯特庫拉城區空襲中喪生。這不僅是以色列自去年10月真主黨與之交火後的首次襲擊貝魯特城區，也是自2006年以色列-真主黨戰爭以來第一次攻擊黎巴嫩首都。

以色列周日（9月29日）亦派了數十架軍機、空中加油機，轟炸也門胡塞武裝控制的荷台達、拉斯伊薩港口、港口油庫、發電站等，釀最少4死29傷，以報復胡塞近兩周至少兩次發射長程彈道導彈攻擊特拉維夫。以軍另有攻擊敘利亞，有指總統巴沙爾胞弟馬希爾被殺，但消息暫未能證實。

伊朗：無意出兵黎巴嫩抗以

以色列攻擊加劇，使國際憂慮觸發伊朗和美國加入戰事。加沙哈馬斯、黎巴嫩真主黨、也門胡塞以至敘利亞巴沙爾政權都是伊朗為首的「抵抗軸心」成員。伊朗外交部發言人卡納尼昨日表示伊朗不會對以色列的任何「犯罪行為」置之不理，但又表明不會調動武力到黎巴嫩或加沙來對抗以色列，指當地武裝組織「有能力和實力來防衛侵略」，也沒有收到對方的派兵請求，「肯定他們不需要我方武力的幫助」。美國則一邊呼籲循外交解決黎巴嫩衝突，一邊授權加強中東地區的駐軍。美國總統拜登周日稱必須避免中東全面戰爭，又表示會與以色列總理內塔尼亞胡談談。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）昨報道，一名美國官員證實以色列已通知美國，打算對黎巴嫩發動有限的地面入侵。該官員表示，行動最快可能在周一開始。

以色列防長加倫特昨表示，殺死納斯魯拉「是重要一步但非最後一步」，對真主黨的行動將持續。

真主黨二把手發聲 盡快選領袖

真主黨二號人物、副總書記卡西姆（Naim Qassem）在總書記納斯魯拉於上周五死後，昨天首度公開講話。他在19分鐘錄影講話中表示真主黨已準備好對抗以色列對黎巴嫩的地面侵略，矢言不會讓以色列「如願」，又稱將盡快選出新任總書記 。惟黎巴嫩看守總理米卡提周一釋出停火信號，指政府準備全面執行2006年的聯合國第1701號決議，結束真主黨在黎境利塔尼河以南的軍事存在，屆時將只駐有黎巴嫩政府軍和聯合國維和部隊，期望以此作為與以色列停戰協議的一部分。

（路透社/衛報/新華社/路透社）