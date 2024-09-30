唯一坐落美墨邊境關鍵游離州 移民議題受關注

美國海關及邊境保衛局（CBP）的統計數字顯示，去年10至今年1月在美墨邊境處理約75.4萬名非法移民，亞利桑那佔約25萬人，比去年同期增加182.4%，無論人數佔比還是增幅都是全美最高。惟該部門近期數據顯示美墨邊境非法入境人數已跌至3年新低，反映非法移民問題已有一定紓緩。

非法入境錄3年低 專家料利賀錦麗

鳳凰城智庫大峽谷研究所研究主任韋爾斯向本報表示，上述數據對賀錦麗也許略有好處，例如決定州內投票勝負的小部分關鍵選民，在這情况下會較為不注意移民問題。韋爾斯坦言非法入境情况已有改善，州內無證移民人數實際上比10年前已大跌，實際情况不像共和黨政客所說般可怕，只不過當選民注意力被邊境移民問題吸引時，「感知（perception）就是政治上的現實」。

韋爾斯坦言，移民問題是持續的挑戰，需要以更新移民法例來應對，而移民往往成為經濟挑戰的代罪羊，共和黨總統候選人特朗普更有系統地將移民「非人化」，針對對象甚至包括像俄亥俄州斯普林菲爾德的海地合法移民，不惜在缺乏證據下引用「海地移民吃寵物」的謠言。

惟對比移民問題，韋爾斯相信決定選舉走向的一小部分選民，也許更關注住屋負擔能力和通脹等經濟問題，但確有部分州民、尤其是白人選民有可能會將自己無法負擔買樓或租屋歸咎移民。

（2024美國大選 關鍵戰場篇之八）