唯一坐落美墨邊境關鍵游離州 移民議題受關注

【明報專訊】亞利桑那是今屆大選唯一位處美墨邊境的關鍵游離州，其中第二大城市圖森所在的皮馬縣更是重要偷渡熱點，也令移民議題成為該州選民的一大關注熱點。民主黨總統候選人賀錦麗上周五便親自到距離圖森約120公里的邊境城鎮道格拉斯舉行造勢活動，承諾會加強針對非法移民的申請庇護限制。上月底到訪過另一亞利桑那邊境城鎮的特朗普則繼續指控賀錦麗是非法移民問題的罪魁禍首。
美國海關及邊境保衛局（CBP）的統計數字顯示，去年10至今年1月在美墨邊境處理約75.4萬名非法移民，亞利桑那佔約25萬人，比去年同期增加182.4%，無論人數佔比還是增幅都是全美最高。惟該部門近期數據顯示美墨邊境非法入境人數已跌至3年新低，反映非法移民問題已有一定紓緩。
非法入境錄3年低 專家料利賀錦麗
鳳凰城智庫大峽谷研究所研究主任韋爾斯向本報表示，上述數據對賀錦麗也許略有好處，例如決定州內投票勝負的小部分關鍵選民，在這情况下會較為不注意移民問題。韋爾斯坦言非法入境情况已有改善，州內無證移民人數實際上比10年前已大跌，實際情况不像共和黨政客所說般可怕，只不過當選民注意力被邊境移民問題吸引時，「感知（perception）就是政治上的現實」。
韋爾斯坦言，移民問題是持續的挑戰，需要以更新移民法例來應對，而移民往往成為經濟挑戰的代罪羊，共和黨總統候選人特朗普更有系統地將移民「非人化」，針對對象甚至包括像俄亥俄州斯普林菲爾德的海地合法移民，不惜在缺乏證據下引用「海地移民吃寵物」的謠言。
惟對比移民問題，韋爾斯相信決定選舉走向的一小部分選民，也許更關注住屋負擔能力和通脹等經濟問題，但確有部分州民、尤其是白人選民有可能會將自己無法負擔買樓或租屋歸咎移民。
（2024美國大選 關鍵戰場篇之八）
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