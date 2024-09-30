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美國大選●關鍵戰場篇｜半導體浪潮亞利桑那待成氣候 選民未視黨派議題　通脹樓價更重要

【明報專訊】《明報》國際組的美國大選「關鍵戰場篇」系列來到最後一期，主角是上屆鬧出點票風波的亞利桑那州，該州近年焦點落在重新發力的半導體產業。亞利桑那首府鳳凰城的都會區原本就是美國半導體產業重鎮，到台積電選擇在此落戶後，更備受矚目。惟當地專家向本報表示，亞利桑那選民傾向不會將半導體產業議題視為黨派之爭，對比之下，通脹和樓價會是更決定投票意向的考慮因素。

明報記者 曾永昌、周宏量

美國半導體巨擘英特爾從前就以鳳凰城市郊錢德勒（Chandler）作為全美生產重鎮，故亞利桑那向來有強大的半導體產業圈基礎，只是美國晶片生產整體上不復當年勇，直至在特朗普任內的2020年5月，當今晶片代工霸主台積電宣布在鳳凰城投資建廠，亞利桑那的半導體潛力終於重獲注目。

《晶片法案》撐投資 台積電連設3廠

拜登上台後繼續重視晶片產業回流，2022年8月簽署總值2800億美元（約2.2萬億港元）的《2022年晶片與科學法案》（晶片法案），進一步加強政府支援本土半導體工業的發展，包括以527億美元（約4110億港元）資助美國本土半導體製造。同年12月，拜登親赴台積電亞利桑那新廠亮相移機典禮後，台積電不久宣布在鳳凰城興建第二間廠房，到今年4月確認透過《晶片法案》獲得華府66億美元撥款後，台積電再宣布興建第三間廠房。

美國商務部轄下的國家標準及技術研究所（NIST）今年7月公布的數據，指亞利桑那州有逾200間半導體企業、截至2023年半導體業提供逾2.58萬個就業職位。NIST指晶片法案上場後，私企在亞利桑那州的投資承額金額高達1020億美元（近8000億港元），43間公司宣布擴展業務計劃，意味將創造近1.9萬個新職位。這也包括州內半導體「老僱主」英特爾，在獲得85億美元資助後將新建兩間廠房。

職位未大增 專家料數年後見效

然而，這些投資要轉化成經濟和就業實績仍需時間。以台積電為例，其亞利桑那一廠曾傳出本土員工不適應企業文化，投產進度也不及「後發先至」的日本熊本廠，惹來4年累計投資達650億美元「也未生產出一枚晶片」的質疑，惟台媒本月引述業界消息指，該廠4月起的試產表現遠勝預期，估計最遲明年上半年起可開始量產。

亞利桑那大學埃勒管理學院經濟與商業研究中心主任哈蒙德（George W. Hammond）向本報表示，該州半導體就業機會確未見有大幅上升，但與2022年初相比，電腦和電子設備行業的就業機會確有增加，跟非耐用品生產和金屬薄板生產等州內重要產業的跌勢呈對比，估計未來數年就會看到州內跟半導體產業相關的就業機會大幅增加。

鳳凰城物價超疫前 樓價逾全國平均

對州內民眾而言，在半導體的長遠就業環境成熟前，他們的短期生活質素反而可能受到負面影響。哈蒙德直言，亞利桑那居民更關注通脹和房屋負擔能力，即使鳳凰城都會統計區的通脹低於全國平均水平，但整體消費物價仍遠高於新冠疫情前水平（今年8月比2020年8月高26%）。樓價仍受選民高度關切，根據全美住宅建築商協會-富國銀行（NAHB-Wells Fargo）住屋費用統計，去年第四季鳳凰城都會統計區的銷售房屋中，只有21.7%是全美中位數收入家庭可以負擔，不但遠低於4年前的64.9%，跟同期全美平均水平（37.7%）相比也是明顯不及。

在半導體公司任職產品經理、56歲的獨立選民賴利向《華爾街日報》稱，高息環境令他要降低置業預算，「自拜登上任以來，我沒看到自己生活有變得更好」。他在對上兩屆大選分別投給特朗普和拜登，不排除今屆再撐共和黨。鳳凰城智庫大峽谷研究所研究主任韋爾斯（Dave Wells）向本報表示，他不認為很多亞利桑那州民眾會視半導體業議題為黨派之爭，換言之他們不會因此改變大選投票取向。

（2024美國大選 關鍵戰場篇之八）

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