特朗普指控非法移民犯罪 斥賀「智障」

特朗普到訪的普雷里德恩（Prairie du Chien）社區，日前有非法入境的委內瑞拉人涉強暴、襲擊一對母女而被捕。集會會場擺放非法移民犯罪被捕的海報、標示「結束移民罪行」、「立即驅逐非法移民」標語的橫額。特朗普整晚發言幾乎完全針對非法入境者，指控某些入境者想要「強姦、劫掠、偷竊、掠奪、殺害美國人民」，稱那些干犯暴力罪行的無證移民是「冷血殺手」、「下流動物」。

他抨擊身為副總統的民主黨總統候選人賀錦麗與總統拜登讓非法移民入境，指賀錦麗天生「智力受損」，行為「智障」，是個「大笨蛋」。

賀批煽恐懼分化 稱收緊庇護政策

賀錦麗發言人駁斥指特朗普的演說沒有鼓舞人心的東西。賀錦麗上周五作競選以來的首次美墨邊境視察。她聲言要修補「千瘡百孔的移民政策」、收緊庇護政策，制止毒品芬太尼偷運入境，但批評特朗普在移民對美國人生活的影響之上「煽動恐懼和分化」。

民調顯示，移民和美墨邊境問題是美國今屆大選的重點議題。普遍研究反映，無證據非法移民犯罪比率高於土生美國人。一些人批評特朗普言論強化了社會的種族主義傾向。不過有一些人歡迎特朗普關注暴力犯罪、芬太尼致命問題。

（路透社/衛報）