分析：「斬首」難除根 昔無阻反抗擴大

以色列總理內塔尼亞胡形容殺死納斯魯拉是「具歷史意義的轉捩點」，向「殺害無數以色列人及其他國家許多公民的罪魁禍首算清舊帳」。

以總理稱「歷史轉捩」 拜登讚正義

美國總統拜登上周六稱真主黨過去數十年殺死數以百計美國人，其領袖納斯魯拉死於以軍空襲對包括以色列人和黎巴嫩平民等受害者而言是「正義之舉」，呼籲中東衝突各方展開談判。美國副總統賀錦麗亦形容納斯魯拉是「雙手沾染美國人鮮血的恐怖分子」。

不過，以軍的「斬首」行動長遠效果成疑。半島電視台昨分析報道，以色列採用「斬首」高層方式並不能根絕穆斯林抵抗勢力，例如以色列1992年暗殺真主黨第二任秘書長穆薩維（Abbas al-Musawi）後，真主黨在納斯魯拉領導下，影響力從黎巴嫩擴展至整個中東。報道又舉例說，以色列自1996年以來接連暗殺擊斃多名哈馬斯高層，至2014年亦對加沙展開過最少3次大規模戰爭，哈馬斯仍有能力在去年10月7日對以色列發動大突襲，造成逾千平民死亡。

學者料「剿而不滅」 衝突轉低烈度

上海外國語大學中東研究所副研究員包澄章認為，納斯魯拉之死難以改變真主黨扎根黎巴嫩社會的現實，真主黨的社會網絡仍處於「剿而不滅」的狀態，他認為今後真主黨和以色列的衝突將轉向「低烈度」階段。以色列政治問題專家馬亞茲貝克分析，納斯魯拉遇襲身亡後，真主黨很可能會將火箭彈攻擊範圍從此前的以北部地區擴大至特拉維夫等以中部地區。

（紐約時報/路透社/半島電視台/新華社）