折頭號盟友損威信 伊朗抗以現分歧 專家：既恐反擊招以軍重創 又憂「抵抗軸心」難以為繼

強硬派倡搶先炸以國 總統反對

《紐約時報》昨引述4名伊朗官員、當中包括兩名伊朗革命衛隊成員報道，伊朗最高領袖哈梅內伊得悉納斯魯拉死訊後，於住所召開最高國家安全委員會緊急會議，會上屬強硬派的前首席核談判代表賈利利強調需在以色列擴大戰爭到伊朗前，先發制人轟炸以色列以建立威懾能力。賈利利支持者營運的國家電視台則報道，對以色列而言「德黑蘭、巴格達和貝魯特都沒分別，該政權都會逐一針對這些目標」，稱「只有彈道導彈和無人機才足以撼動以色列總理內塔尼亞胡」。

伊朗知情官員向《紐時》表示，佩澤希齊揚反對轟炸以色列，指這只會正中以色列總理內塔尼亞胡尋求擴大中東戰事的下懷。其他溫和派人士則憂慮如伊朗襲擊以色列，會遭到對方猛烈報復攻擊伊朗關鍵基建，而尤其在當下伊朗經濟面臨困境下，將難以承受相關損失；而哈梅內伊傾向採取溫和且務實的態勢。

專研伊朗政治的波士頓大學訪問學者阿齊茲（Arash Azizi）上周六在華盛頓智庫大西洋理事會網站撰文，指德黑蘭有兩大理由保持克制：（1）其報復以色列的選項非常有限，須避免國內關鍵基建被毁，否則重建可能需時數十年；（2）強硬回應有可能令過去數月尋求與中東區內和西方各國緩和緊張的努力功虧一簣。阿齊茲認為，伊朗政府其實正面臨兩難，因外界有聲音質疑如不強硬反擊以色列意味伊朗正拋棄真主黨等「抵抗軸心」武裝成員，然而哈梅內伊應也明白，強硬應對會招致伊朗政權毁滅。

上海外國語大學中東研究所教授劉中民認為，哈馬斯領導人哈尼亞7月在伊朗遇襲身亡後，伊朗雖聲稱報復但實際行動有限，使得以色列這次敢於對真主黨實行強力打擊。

《華盛頓郵報》文章分析，伊朗目前只是「口頭支持」而並未實質加入戰鬥，表明伊朗軍事選擇有限。上海外國語大學中東研究所教授丁隆表示，繼哈尼亞遇襲身亡後，如果伊朗此次仍不作出有力回應，其在「抵抗軸心」內的威信將受到損害，未來在中東地區組織反以力量的能力或將受限。

以再殺兩真主黨高層 兵臨黎邊境

另一方面，以軍前天和昨天分別宣稱，再有真主黨高層死於空襲，分別是負責尋找襲以目標的情報高官亞辛（Hassan Khalil Yassin）以及中央理事會副主席卡奧克（Nabil Kaouk）。

以色列防長加倫特前晚就可能擴大以軍北方戰線軍事行動進行局勢評估。昨有以軍坦克和部隊被傳媒拍攝靠近黎巴嫩邊境，外界揣測是以色列與真主黨衝突即將進一步擴大的迹象。

以軍炸也門港口胡塞武裝目標

另外，以軍昨發聲明稱，出動數十架軍機，包括戰鬥機，攻擊位於也門拉斯伊薩和荷台達兩處港口的胡塞武裝目標。胡塞此前兩天曾向以發射導彈。

美國廣播公司（ABC）前天引述兩名華府官員報道，以軍可能已就地面進入黎巴嫩開始小規模「邊境行動」，相信他們已為入侵黎巴嫩作好準備，但消息認為以軍地面侵黎的行動規模會是有限。

（紐約時報/新華社/路透社/華爾街日報/ABC/大西洋理事會）