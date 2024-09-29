賀錦麗訪美墨邊境造勢 承諾添偷渡客申庇限制

指特朗普在移民議題煽動恐懼

賀錦麗上周五在人口不到1.7萬的亞利桑那州邊境城鎮道格拉斯（Douglas）發表講話，指控特朗普在移民影響美國民眾生活的議題上「煽動恐懼和分裂」。不過，她同時表示要對非法越境者實施更嚴厲的懲罰措施，「我將採取進一步行動，確保入境口岸之間的邊境維持封閉狀態。那些非法越過我國邊境者，將被逮捕並驅逐出境，5年內不許再入境」。她還說：「我們將對累犯者追究更嚴厲的刑事責任，凡是沒有在合法入境點提出庇護申請而選擇非法越境者，都將禁止獲得庇護。」

特朗普同日則將非法移民潮歸咎於賀錦麗，說：「這場破壞的建築師是賀錦麗……她不斷說她想如何解決邊境問題。我們只想問一句，為什麼她4年前不做？」

移民問題是美國選民高度關注的議題之一，而關鍵游離州亞利桑那州擁有大量拉美裔選民，多項民調顯示賀錦麗在移民問題的選民認同度不及共和黨對手特朗普。

此外，鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）是美國濫藥致死的主因，而南部邊境正是主要來源。賀錦麗表示，她將以實質且可持續的方式遏止非法芬太尼的流通，並呼籲中國採取更多行動打擊涉及製作芬太尼的化學物。

（路透社/法新社）