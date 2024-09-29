什葉派眼中「英雄」 被指令黎巴嫩捲衝突

納斯魯拉1960年8月在貝魯特市郊一個貧民家庭出生，成長於黎巴嫩南部，曾負笈伊拉克，師從著名什葉派宗教權威老薩德爾（即今伊拉克著名政治及宗教領袖薩德爾外父），後因什葉派背景被伊拉克獨裁者薩達姆逐出境，回國後投身尋求提升黎巴嫩什葉派社群地位的「阿邁勒運動」。1982年以色列入侵黎南，他參與創辦旨在驅逐以軍的真主黨，1992年接替被以方暗殺的穆薩維，當選真主黨秘書長（相當於頭號領導人），時年僅32歲。

助真主黨蛻變最強準軍事力量

真主黨在其領導下，與什葉派強權伊朗緊密聯繫，獲對方提供金錢、武器和政治援助，使真主黨由普通民兵組織蛻變為比黎巴嫩國家正規軍還強的軍事組織，不僅協助培訓哈馬斯及伊拉克、也門的親伊朗民兵，在敘利亞內戰更有力支援總統巴沙爾。真主黨對黎巴嫩是重要政治一極，以提供醫療、教育、社會服務獲取民心。

多年來納斯魯拉率領真主黨對抗以色列，包括迫使以軍2000年撤出佔據18年的黎南，2006年發起以黎34日戰爭而全身而退，令他獲許多阿拉伯人尊敬。惟因他被認為跟黎巴嫩前總理哈里里遭暗殺有關，黎巴嫩以至阿拉伯世界在他死後也有幸災樂禍聲音。

納斯魯拉富個人魅力，口才了得，愛開玩笑，不似許多什葉派教士般陰沉嚴肅，也沒有推行強制婦女戴面紗等強硬伊斯蘭教法。這廿年間他為顧及人身安全，極少公開露面，一般只戴黑色頭巾，在秘密地點通過電視畫面表明立場和發言，最近一次是9月19日針對傳呼機集體爆炸案警告以方。

（BBC/自由歐洲電台）

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