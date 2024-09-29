以總理聲東擊西 紐約酒店批斬首行動

納斯魯拉誤判 猜對方出國不行動

以軍表示，根據精確情報空襲了真主黨總部，它位於貝魯特南部達希耶（Dahieh）地區一幢民宅地底，當時「真主黨指揮鏈正在總部運作，並推動針對以色列公民的恐怖活動」。接近真主黨消息人士稱，以軍的空襲夷平了6棟建築。黎巴嫩安全部門消息稱，連串空襲爆炸在現場留下一個20米深的彈坑。以色列傳媒報道，以軍出動一支攜帶地堡彈的F15戰機轟炸，每個地堡彈重達1噸，可穿透數呎混凝土和數十呎泥土，襲擊範圍方圓數千平方呎。《紐約時報》昨日引述兩名以色列國防官員報道，以軍在幾分鐘內發放超過80枚炸彈。報道指真主黨周六早上找到並確認納斯魯拉和真主黨南部戰線負責人卡拉基的遺體。

《紐時》引述3名以色列國防官員報道，以色列最高層得知納斯魯拉行蹤已有幾個月，並在過去一周決定擊殺他，因為他們相信他很快又會移去其他地點消失，行動時機一瞬即逝。兩名以色列消息人士稱，代號「新秩序 」的斬首行動在上周較早時、即內塔尼亞胡啟程前往美國出席聯合國大會前落實。英國《每日電訊報》引述以官員報道，內塔尼亞胡前往美國出席聯大會議，是想欺騙納斯魯拉，讓他誤判以色列總理出國時，自己就暫時安全可放下戒備。

（以色列時報/紐約時報/衛報/每日電訊報）