真主黨領袖亡 伊朗：抵抗軸心齊撐抗以 傳呼機爆炸案後另一重挫 總部捱以軍空襲多名高層遇害

對比官方未曾就針對真主黨軍官的認責，以軍這次在空襲後確認，針對攻擊目標是貝魯特南部市郊達希耶一處住宅大廈地底的真主黨總部，指這是「國際法認可的軍事目標」，行動旨在「消滅」納斯魯拉。到昨確認已將這位真主黨領袖炸死，並指同場喪生者還有數名真主黨指揮官，包括南部戰線指揮官卡拉基（Ali Karaki）。以軍指與會成員正推動「針對以色列民眾的恐怖活動」。

以軍中校紹沙尼在簡報上承認仍需時削弱真主黨實力，而面臨局勢升級和多線戰爭，以軍正保持高度警惕，情報系統正積極搜索威脅。以軍昨又動員3支旅級部隊，加強守衛中央指揮部。

哀悼5日 哈梅內伊：不會沒報復

至昨日稍後時間，真主黨終確認納斯魯拉死訊，但矢言繼續對抗以色列、支持加沙和巴勒斯坦以及捍衛黎巴嫩國家和民眾。區內跟伊朗友好的勢力紛表悼念，哈馬斯指納斯魯拉被暗殺只會助長巴勒斯坦和黎巴嫩的抗爭，伊拉克則宣布為期3日的哀悼日。另外，伊朗革命衛隊也確認旗下「聖城旅」實際副指揮官尼勒福魯尚（Abbas Nilforoushan）也死於以軍空襲。

伊朗最高領袖哈梅內伊也發表聲明，強調中東區內所有「抵抗軸心」的武力和穆斯林都會跟真主黨站在同一陣線，用盡方法支援後者對抗「侵略邪惡政權」（以色列），務求「令其對自身行為感到後悔」。哈梅內伊強調「區內命運掌握在抵抗軸心部隊手上」，而真主黨處於部隊最重要的位置。路透社則引述兩名消息人士報道，在以軍空襲貝魯特後，哈梅內伊被安排轉移至伊朗另一處保安嚴密的地方。

駐德黑蘭記者阿薩迪向半島電視台分析，哈梅內伊傳達清晰信號，號召全球穆斯林團結支持真主黨，並重申伊朗長期支持巴勒斯坦建國進程的外交原則。惟阿薩迪認為，哈梅內伊未漏出任何伊朗回應部署的風聲，外界仍需留意未來數日事態。哈梅內伊入夜後再宣布伊朗全國哀悼5日，指納斯魯拉所流的血「不會以沒有報復了事」。

分析：伊朗縱或忍讓 不放棄真主黨

《華盛頓郵報》分析，參考2006年黎巴嫩戰爭，伊朗當時未有直接落場參戰，只在戰後重建和重新武裝真主黨，估計這次伊朗也有可能忍讓拒戰，但不會放棄30多來對真主黨的長期投資。《華郵》引述國際預防危機組織（ICG）伊朗項目主任瓦埃茲指，伊朗相信真主黨即使在戰爭中崩析，未來仍可重組。報道又引述一名接近真主黨的消息人士，指失去領袖對組織挑戰有限，因內部有相對完善的接班機制，每個高層指揮職位都安排了4至5名後備人選。有以色列右翼報章引述以軍消息，指納斯魯拉表弟薩菲阿丁已接任真主黨領袖，正計劃轟炸特拉維夫等以色列城市。

《衛報》則認為真主黨仍有一定實力，對比由伊朗親自出手，暫時更可能的發展是由「抵抗軸心」的伊拉克、敘利亞和也門成員，加強針對區內以色列和美國目標施襲。

拜登強調事先不知情 美沒參與

另一邊廂，美國總統拜登上周五強調事先對以軍空襲行動不知情，美方亦無參與其中。白宮確認拜登已指示國防部評估，如有必要可調整美軍的中東軍事態勢，提升威懾力、保障部隊安全，並支援美國的全方位目標。防長奧斯汀同日跟以色列防長加倫特通電話，明言美方決意防止伊朗及其支持的武裝組織利用當前形勢擴大衝突。

以軍昨繼續轟炸貝魯特，宣稱殺死真主黨一名情報高層，路透社昨日引述黎巴嫩交通部消息報道，當局指示一架伊朗航機勿進入黎巴嫩空域，因以軍警告對貝魯特機場作交通管控，倘若該航機降落「將動用武力應對」。

（路透社/法新社/半島電視台/華盛頓郵報/衛報）