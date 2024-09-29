歐盟11月實施生物識別過關 德法促延期

新系統啟用後，首次入境的免簽證非歐盟成員國旅客均須提供臉部掃描及指紋。這些生物識別數據將保留3年，相關旅客其間毋須再提供而多次出入境，3年期滿後才須在入境時再提供。此系統旨在免去護照檢查、對所有出入者電子化登記，讓邊防當局能自動偵測逗留資格和時間。計劃原定2022年推行，但因海陸空國際口岸安裝自助電子系統等問題多次押後。

惟《金融時報》引述消息人士報道，目前德國、法國和荷蘭仍未宣布準備就緒。德國內政部表示，主要問題是歐盟機構eu-LISA監察的中央電腦系統仍不夠穩定和運作性不足。國際機場協會（ACI）歐洲負責人擔心新系統沒有對旅客進行過測試，有可能引發牽涉整個歐洲航空網絡的大亂。英國也擔心通往法國的港口、歐洲之星車站會出現人龍，有運輸業界高層稱，預報模型顯示到時歐盟關口的過關人龍將比現時長三成至1倍。歐洲航空業協會（A4E）主張延至徹底測試後實施。

（金融時報）